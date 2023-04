P. L.;

2023-04-17 13:10:00

Egyre inkább luxus lesz fesztiválozni, újra hatalmasat drágulnak a jegyek és a bérletek

20-35 százalékos áremelkedés söpört végig az iparágon egyetlen év alatt.

A tavalyi fesztiválszezon kezdetekor lapunk is beszámolt arról, hogy egyre nagyobb költségeket emészt fel az itt történő kikapcsolódás: nem csak abszolút értékben lett nagyon drága bejutni egy-egy nevesebb fesztiválra, de a korábbi évekkel összevetve is masszív áremelkedés volt tapasztalható, természetesen nem függetlenül attól, hogy a koronavírus miatt elmaradt fesztiválszezonok bizonyára nehéz helyzetbe hozták a szervezőket. Akkor a normál árú bérletek többsége 34–45 ezer forint között mozgott, a legdrágább magyarországi fesztiválon - a Szigeten - 130 ezer forint volt a belépő, azaz majdnem egy havi nettó minimálbér összegét rá kellett szánni, és akkor még nem fogyasztottunk semmit.

Azóta pedig a helyzet természetesen ezen a téren sem javult: a Világgazdaság által megkérdezett szakértő szerint az iparágon 20-35 százalékos emelkedés söpört végig, egyetlen év alatt. Süli András, a debreceni Campus Fesztivál programigazgatója, a Music Hungary elnökségi tagja azt mondta, egyelőre nem tudni, hogy a további drágulások mekkora hatással lesznek a keresletre - a fesztiválok esetében mindig a rendezvények után, a szezon végeztével vonják le a következtetéseket -, ugyanakkor idén tavasszal már érezhetően kevesebben vesznek koncertjegyeket, mint a korábbi, őszi és téli hónapokban.

A lap információi szerint az árak a következőképpen alakulnak:

A Noizz tavalyi körképe alapján a Világgazdaság úgy számolt, hogy egy teljes bérletért akkor átlagosan 41 720 forintot kellett fizetni, jelenleg pedig 54 476 forint ez az összeg, vagyis egyetlen év alatt mintegy 31 százalékkal drágultak a jelzett belépők átlagosan.

Süli András mindezzel összefüggésben felhívta a figyelmet arra, hogy a zeneiparban a különböző költségek, tiszteletdíjak csak lereagálják az adott gazdasági helyzetet. „Egy zenekari gázsi rengeteg elemből tevődik össze, hiszen a produkció részvevői mellett a menedzsment és a háttérstáb tagjai is szeretnének bevételre szert tenni. Ezek a kiadások az utóbbi időben jelentősen megnőttek” - fogalmazott, hozzátéve, hogy a szektort mindemellé munkaerőhiány is sújtja, mivel a koronavírus alatt megszűnt, majd azóta újranyílt állások közül sok azóta is betöltetlen. Ráadásul a koncerteket, fesztiválokat még „békeidőben” is hatalmas kihívás nyereségessé tenni, így szerinte a szervezők az idei jegyek árába elsősorban a megemelkedett költségeiket építették be.