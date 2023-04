Dél-Dakota kormányzója azzal büszkélkedett, hogy már a kétéves unokájának is több lőfegyvere van

P. L.;

Egyesült Államok;fegyverek;republikánusok;

2023-04-17 16:08:00

Kristi Noemet láthatóan nem izgatja, hogy 2023-ban több lövöldözéses tömeggyilkosság volt az Egyesült Államokban, mint ahány nap eltelt az évből.

A National Rifle Association (NRA) indianai lobbitevékenységi fórumán szólalt fel Kristi Noem republikánus kormányzó, aki egyebek között eldicsekedett azzal, hogy a nem egészen két éves unokája már kapott saját shotgunt és más puskákat is - számolt be a Mediaite.

Ezt Kirsti Noem azzal magyarázta, hogy a kisgyermeknek szerinte hamarosan szüksége lehet ezekre a fegyverekre. (Igaz, valószínűleg még fel se tudja őket emelni - a szerk.).

A The Guardian megjegyezte, hogy mindez azt követően történt, hogy Tennessee államban található keresztény magániskolában három gyereket és három felnőttet gyilkolt meg egy lövöldöző - az iskola volt diákja. Kirsti Noem ezzel mit sem törődve a fegyverpárti rendezvényen teátrálisan aláírt egy végrehajtási utasítást az NRA vezérigazgatója, Wayne LaPierre társaságában. A rendelet megtiltja az állami szerveknek, hogy szerződést kössenek bármely olyan vállalkozással, amely „lőfegyverrel kapcsolatos szervezetet diszkriminál”. A tennessee-i demokrata Chris D. Jackson betegesnek minősítette az elhangzottakat.

Gov. Kristi Noem (R-SD), addressing the NRA-ILA Leadership Forum, says her nearly 2-year-old granddaughter “already has a shotgun, and she already has a rifle.” pic.twitter.com/d7V4Kslmo3