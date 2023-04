nepszava.hu;

2023-04-17 15:38:00

A túlélésért a Rác fürdő mellé épített hotelt is eladná a fővárosi önkormányzat

A budapesti vagyonkezelő cég négymilliárd forintért hirdeti a fürdővel egybeépített luxusszállót.

Budapest vezetése feltehetően már a múlt héten bejelentett – jellemzően ingatlaneladásokra épített – túlélőterv részeként most már szabadulna a lassan csaknem másfél évtizede megnyitásra váró Rác fürdő mellé, pontosabban azzal fizikailag egybeépített hoteltől – írja a hvg.hu. Az önkormányzat cége, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) ingatlanhirdetései között szerepelteti az Erzsébet híd budai hídfőjénél lévő ingatlant, 4 milliárd forint plusz áfa áron.

Ahogyan arról a Népszava beszámolt Karácsony Gergely főpolgármester e hét közepére túlélőterv kidolgozását kérte helyettesétől, Kiss Ambrustól, ugyanis a fővárosnak főként az energiaválság hatására ugrásszerűen nőtt a város működési kiadása, és három év alatt csaknem 200 milliárddal kerül többe Budapest közszolgáltatásainak biztosítása, az intézményrendszer üzemeltetése. Ha nem lépnek, augusztusra már 76 milliárd forintos lyuk tátonghat a főváros kasszájában, azonban azt is megírtuk, hogy a városvezetés döntött, mindent eladnak, amit csak lehet: egyelőre hatvanegy ingatlant dobnak piacra.

Január közepén ugyancsak lapunk foglalkozott a vendégeket továbbra sem fogadó Rác fürdővel és a hotellel, bár vannak érdeklődők a hotel megvásárlására, a városvezetés hosszútávú bérletben gondolkodik. Most a hvg.hu-nak Kiss Ambrus azt mondta, hogy két pályázatot is futtatnak, egyet értékesítésre, egyet pedig hosszú távú bérbeadásra, üzemeltetésre, és majd meglátják, melyikre reagál a piac, mert a bevételből nyitnák meg az eredetileg 2010-re felújított fürdőt, amelynek állaga azóta leromlott, és az újabb felújítás további milliárdokat emészthet fel.

A Főtáv négy éve uniós forrásokból még a távhővezetékeket is kiépítette a fürdő és a hotel fűtéséhez. A főváros most további bevételeket remél, mert a hotelhez a több mint 3 ezer négyzetméteres területrész földhasználati joga is jár, amiért legalább évi 66,4 millió forint plusz áfa díjat szednének be.