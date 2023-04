D. A.;

egészségügy;Magyar Orvosi Kamara;Takács Péter;

2023-04-18 19:38:00

MOK-Belügyminisztérium: vihar utáni csend

Miután az Orbán-kormánynak a kötelező tagság megszüntetésével nem sikerült megtörni a Magyar Orvosi Kamarát, és ezt látva a miniszterelnök is békülékeny hangot ütött meg, kedden az ágazatot vezető Takács Péter államtitkár találkozott a köztestület vezetőivel.

A fórumról a korábbiaktól eltérően közös, ám semmilyen érdemi információt nem tartalmazó közleményt adtak ki.

A felek úgy fogalmaztak, hogy „kijelölték az alapellátás finanszírozásának rövid távon meghatározandó irányait.” Kincses Gyula, Magyar Orvosi Kamara (MOK) elnöke elmondta, örül annak, hogy a felek között elindult egy érdemi párbeszéd, amely alapjául szolgál a jövőben a közös munkának és a folytatásban sor kerül egy formális Belügyminisztérium-MOK elnökség találkozó megszervezésére.”

Takács Péter megjegyezte: Belügyminisztérium továbbra is partnerként tekint a Magyar Orvosi Kamarára, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is várja javaslataikat. Emlékezetes hogy a kamara és az államtitkárság viszonya korábban akkor éleződött ki, amikor a MOK azt tapasztalata, hogy a javaslatait rendszeresen negligálják.