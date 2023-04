V. A. D;

2023-04-19 16:00:00

Viszik az árstopos tejet, mint a cukrot

Az extrém magas élelmiszerárak miatt egyre inkább rászoknak a vásárlók az olcsóbbnak számító saját márkás termékekre. Árstopos cukorból és tejből a korábbi háromszorosa, négyszerese fogy – derült ki a Spar sajtótájékoztatóján.

UHT-tejből közel négyszer, cukorból pedig háromszor akkora mennyiség fogy, mint a hatósági árak bevezetése előtt. A mennyiségi korlátozásokat azonban nem a magánvásárlók miatt kellett bevezetni, hanem azért, mert a cukrászdák és az éttermek rászoktak arra, hogy a Sparból szerezzék be például a cukrot vagy a csirkemellet, mert olcsóbb itt megvenni, mint a nagykerben – mondta el szerdai sajtótájékoztatóján Heiszler Gabriella, a Spar elnök-ügyvezetője. Jelezte: februárban még reménykedtek abban, hogy kivezeti a kormány az árstopot, március végére azonban világossá vált számukra: még maradnak a hatósági árak.

Orbán Viktor múlt pénteken jelentette be, hogy az április 30-i határidőn túl is fenntartják az árstopokat, mert még nem csökkent eléggé az infláció. A KSH adatai szerint márciusban 25,2 százalékos volt az infláció, ami mindössze 0,2 százalékos csökkenés márciushoz képest.

Heiszler Gabriella ennek kapcsán arról beszélt: a Sparnál egy belső iránymutatás, hogy az üzleteikben néhány százalékkal a hivatalosan mért alatt kell maradnia a drágulás ütemének. Leszögezte: nem a kereskedő az, aki drágít. Hetente több termék árát csökkentik, és az összes árucikknél igyekeznek az infláció ütemét visszafogni. A vásárlók ugyanis extrém módon árérzékenyek lettek, ez alapján választják meg, hogy hol vásárolnak be.

Ennek is tudható be, hogy a Sparnál tavaly a korábbi 29 százalékról 32 százalékra nőtt a saját márkás termékek forgalmának aránya. Ez Heiszler Gabriella szerint erőteljes eltolódásnak számít, hiszen a vásárlói szokások lassan változnak, így ez a növekedési ütem is visszafogottabb volt a korábbi években. A saját márkás termékek felfutása a termékfejlesztéseknek is köszönhető, de ehhez kellett a fogyasztói igény is, a vásárlók a pénztárcájukkal szavaznak – fogalmazott a Spar elnök-ügyvezetője.

A saját márkás termékek lényegesen olcsóbbak a gyártói márkás árucikkeknél: az Agrárközgazdasági Intézet Piaci Árinformációs Rendszere szerint a kiskereskedelmi üzletláncokban jelenleg például a nem hatósági áras, 1,5 százalékos UHT-tej litere átlagosan 395, a gyártói márkás pedig 577 forintba kerül.