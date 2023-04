Á. B.;

Tovább bővülhet a jegybanki festménygyűjtemény, most éppen 289 millióért vennének meg négy alkotást

Szép lassan már a nagyérdemű is láthatja a közpénzből vásárolt remekműveket.

Mára már több száz darabból áll az a „kortárs művészeti gyűjtemény”, amit a jegybank alapvetően ingatlankezeléssel foglalkozó leányvállalata hozott létre - derül ki az Átlátszó cikkéből.

A portál emlékeztetett, hogy közel négymilliárd forintot költöttek el eddig a három évvel ezelőtt indult műtárgyvásárlási akcióra. A képeket azonban sokáig rejtegették, végül pár hónappal ezelőtt különféle kiállításokon már láthatták azokat az érdeklődők. Egy év szünet után 2023. március 28-án az MNB-Ingatlan Kft. kiírt egy közbeszerzést négy darab festmény megvásárlására:

Szokásos módon egy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást indítottak. Mindezt azért, mert az alkotások csak egy ember birtokában vannak, ezért csak vele egyeztethetnek a tranzakció részleteiről.

Az ajánlattételi határidő április 14., az első tárgyalás pedig április 19-én az iratok szerint. Noha az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe felkerült dokumentumokból kitakarták a részleteket (többek közt a képek becsült értékét is), azonban kiderült, nettó 289 millió forintot fizethet négy Bak-festményért a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Mindez egyenként nettó 72,25 milliót jelent, már amennyiben sikerül tető alá hozni a bizniszt. Egyébként az MNB-Ingatlan Kft. még ennél is drágábbra, nettó 345 millióra becsülte a tranzakció értékét, ami 86,25 milliós darabárat jelentett volna.

Az eladó kilétére is fény derült: ez pedig nem más, mint az a Trance Balance Művészeti Kft, amelynek honlapján április elején 2 kép is szerepelt az MNB-cég által megvásárolni kívánt 4 Bak-festményből. A portál emlékeztetett, hogy a jegybanki gyűjteményvásárlás is innen indult: 2020 őszén Bak Imre 17 darab alkotását vásárolta meg az MNB-Ingatlan Kft. a galériát működtető cégtől. Akkor összesen nettó 165 millió forintot – vagyis darabonként 9,7 milliót – fizettek a képekért. A mostani becsült 72,25 millió forintos darabár ennek nagyjából hét és félszerese.