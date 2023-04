nepszava.hu;

2023-04-20 15:22:00

Nem egyeztetett az Orbán-kormány a boltok kötelező akcióiról, a vásárlók kiadásai alig fognak csökkenni

A nagy áruházláncok kötelezés nélkül is rendszeresen akciós termékeket, hűségpontokat, kedvezményeket kínálnak a vásárlóiknak.

A kiskereskedelmi ágazat szereplőivel nem egyeztetett a kormány arról a tervezett intézkedésről, hogy az üzleteknek, jellemzően a nagy élelmiszerláncoknak kötelező akciókat kell szervezniük júliustól a magas élelmiszerárak miatt – írja a Pénzcentrum.

A portálnak nyilatkozó iparági források szerint a lépés inkább tekinthető kormányzati promóciós eszköznek, mint az árdrágulással küzdő családok valós megsegítésének. A részletek ismerete nélkül a szakértők szerint mindezzel csak a nagyon tudatos vásárlók nyerhetnek, a többség ugyanannyit hagy majd a kasszáknál, mint korábban.

– Bár a boltokban kihelyezett plakátokon, illetve a több százezres példányban megjelenő akciós újságokban szépen fog virítani a propaganda, egy-egy termék kötelező leakciózása a teljes termékszortiment, azaz árukészlet árképzésével gond nélkül „kisimítható” – vélekedett egy nevét nem vállaló szakértő. Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára viszont megerősítette, hogy ezúttal sem történt a szabályozásról egyeztetés a szektor szereplőivel, így annak részleteit sem ismerik.

Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs igazgatója közölte, hogy üzleteik már jelenleg is rendszeresen tartanak akciókat, és az „árzuhanás” termékeit hetente csökkenő árakon juthatnak hozzá a vásárlóik. Az áruházlánc saját mobilalkalmazásának használatával további kedvezmények, hűség-, és kuponajánlatok is segítik a vevőket, hogy minél kevesebbet költsenek. Az Aldi a Pénzcentrum megkeresésére csak annyit közölt, hogy ők is a sajtóból értesültek az új akciózási tervezetről, így az arra vonatkozó jogszabályok hivatalos közzétételéig és a részletek pontos megismeréséig nem tudnak nyilatkozni.

Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a csütörtök délelőtti kormányinfón Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő bejelentette, hogy az Orbán-kormány július elsejétől akciók meghirdetésére kötelezi a boltokat görög és francia példák nyomán. A részletek még kidolgozás alatt állnak, annyi ismert, hogy az alapvető élelmiszereket 20 kategóriába sorolják be, és annak a terméknek – hetente egynek – kell csökkenteniük tíz százalékkal az árát, amelyet az akció előtti 30 nap alatt a legtöbben vettek. Az akció a június 30-ig mindenképpen meghosszabbított árstop termékeire nem vonatkozhat és a kötelezés a nagy élelmiszerláncokat érintheti, a kisebbeket nem.