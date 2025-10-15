Nincs megállás, tovább nőnek az élelmiszerárak – a megoldás a vásárlók kezében van

Az ársapka, a kereskedőket terhelő extraprofitadó, az energiaárak emelkedése, de leginkább a forint gyengülése – ezek azok a tényezők, amelyek miatt hétről hétre emelkednek a termékek árai a boltok polcain. A folyamatnak még nincs vége, Raskó György agrárközgazdász szerint jövőre még nagyobb lesz az infláció, mint az idén. A szakember beszélt arról is, hogy ugyan más európai országban sem olcsóbbak a termékek, de az élelmiszerárak emelkedésében Magyarország kiugró teljesítményt nyújt. Míg az uniós átlag 13,9 százalék, Magyarországon 35 százalék jelenleg az élelmiszerárak inflációja.