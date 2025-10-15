Több mint a duplájára emelkedtek az élelmiszerárak 2015 és 2025 között, a kenyér és a gyümölcsök is rekordmértékben drágultak.
A nagy áruházláncok kötelezés nélkül is rendszeresen akciós termékeket, hűségpontokat, kedvezményeket kínálnak a vásárlóiknak.
Bár az élelmiszerinfláció toronymagasan kiemelkedik az uniós mezőnyből, a magyarok egyre kevésbé az itthoni folyamatokat teszik felelőssé érte – derül ki a Publicus felméréséből.
Decemberben 24,5 százalékra gyorsult az infláció, januárban ennél magasabban tetőzik. A nyugdíjasok visszamenőleges kiegészítést várnak.
Úgy gondolják, a magyar gazdaság mostani teljesítménye alapján is lenne miből.
Az ársapka, a kereskedőket terhelő extraprofitadó, az energiaárak emelkedése, de leginkább a forint gyengülése – ezek azok a tényezők, amelyek miatt hétről hétre emelkednek a termékek árai a boltok polcain. A folyamatnak még nincs vége, Raskó György agrárközgazdász szerint jövőre még nagyobb lesz az infláció, mint az idén. A szakember beszélt arról is, hogy ugyan más európai országban sem olcsóbbak a termékek, de az élelmiszerárak emelkedésében Magyarország kiugró teljesítményt nyújt. Míg az uniós átlag 13,9 százalék, Magyarországon 35 százalék jelenleg az élelmiszerárak inflációja.
Az MSZP szerint a kormánynak módosítania kell a magyarországi agrártámogatási rendszeren, ellenkező esetben tovább emelkedhet az alapvető élelmiszerek, elsősorban a hús ára. Erről Szanyi Tibor, a szocialisták EP-képviselője beszélt csütörtökön, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.