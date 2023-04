nepszava.hu;

2023-04-20 21:43:00

A Szinyei Merse Pál Gimnáziumban a szülők és a diákok is fenntartóváltás mellett voksoltak

Amennyiben a belügyminiszter is rábólint, a terézvárosi középiskolát az illetékes tankerülettől átveszi az alapítványi működésű Óbudai Egyetem.

Megszavazta a Szinyei Merse Pál Gimnázium szülői munkaközössége és diákönkormányzata is, hogy az Óbudai Egyetem legyen az intézmény fenntartója – írja a Napi.hu. Pintér Sándor belügyminiszter a tervek szerint május 31-ig dönt a középiskola átadásáról, amely így a gimnázium jelenlegi fenntartója, a Belső-Pesti Tankerületi Központól az alapítványi működésű felsőoktatási intézményhez kerül.

A Népszava március elején írta meg, hogy az egyetemekhez hasonlóan modellváltás kezdődhet a közoktatásban. Mint azt felidéztük, nem példa nélküli, hogy egyetemek közoktatási intézményeket is működtetnek – például a tanárképzéssel is foglalkozó Eötvös Loránd Tudományegyetemnek vagy a Nyíregyházi Egyetemnek is vannak gyakorlóiskolái –, de mint az egyeztetésről készült jegyzőkönyvben is rámutattak, arra most kerül sor először, hogy egy egyetem kifejezetten egy középiskola átvételére jelentkezzen.

Egy jegyzőkönyv szerint az Óbudai Egyetem rektorhelyettesének, Molnár Andrásnak a váltást egyebek mellett azzal indokolta, hogy „az állam a szerepvállalását, ahogy elkezdte csökkenteni a felsőoktatásban, úgy ezt a közoktatásra is ki akarja terjeszteni.” Molnár szerint céljuk, hogy a diákok nagyobb része egyetemen tanuljon tovább. Maga az iskolaépület egyébként a Terézvárosi Önkormányzat tulajdonában van, Miyazaki Jun DK-s alpolgármester szerint ez nem fog változni.