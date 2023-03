P. L.;

A kormánytagokat nagy nehezen kitessékelte az EU, meg is érkeztek a helyükre Mészáros és Tiborcz körei az egyetemi kuratóriumokba

Nehogy még véletlenül a függetlenség veszélye álljon elő.

Az Európai Bizottság nyomása révén nagy nehezen sikerült elérni, hogy a fideszes kormánytagok méltóztassanak távozni az egyetemi vagyonkezelő alapítványok kuratóriumaiból - esetleg lemondani kormányzati pozíciójukról a kuratóriumi tagságért -, aki azonban azt hinné, hogy ezzel immár függetlenek lettek a testületek, tévedett.

A megüresedett helyekkel kapcsolatban természetesen érthetően merül fel a kérdés, hogy kik lesznek az új kuratóriumi tagok, ám különösebb meglepetést nem okozva ismét NER-közeli személyeket húztak elő a kalapból. Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András nemrég az Óbudai Egyetemen lett Varga Mihály pénzügyminiszter helyett a kuratórium elnöke, új tagnak pedig Nagy Zoltánt, az Orbán Viktor miniszterelnök vejének, Tiborcz Istvánnak az érdekeltségébe tartozó Gránit Bank vezérigazgató-helyettesét nevezték ki. Szili Katalin volt miniszterelnöki megbízott pedig már korábban is a Pécsi Tudományegyetem kuratóriumának tagja volt, de a közelmúltban papíron lemondott előbbi pozíciójáról összeférhetetlenség miatt, hogy aztán „miniszterelnöki főtanácsadóként” folytassa.

Vannak azonban érdekességek a Pannon Egyetem ötfős kuratóriumában is, ahol a távozó Navracsics Tibor és a 2022 januárjában elhunyt Gaál Zoltán, korábbi rektor helyére ült be egy-egy új ember. A Telex szerint egyikük Szabadics Zoltán, akinek cége, a Szabadics Zrt. Mészáros Lőrinc gázszerelőből lett oligarcha rendszeres konzorciumi partnere. A K-Monitor adatbázisa alapján a Szabadics Közmű- és Mélyépítő Zrt. rendszeres szereplője az állami közbeszerzéseknek, elsősorban önkormányzati, állami vagy magánberuházás keretében vesz részt például szennyvízcsatorna építési és útépítési feladatokban. Szabadics emellett az elmúlt években hathatós állami támogatás révén az idegenforgalomban is érdekeltségeket szerzett. A kuratórium másik új tagja Bartus Péter, a Pannon Egyetemért Alapítvány operatív igazgatója lett. A testület vezetését Birkner Zoltán, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) korábbi elnöke vette át, ő már korábban is kuratóriumi tagként működött.