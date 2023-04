Gy. D.;

Nagy-Britannia;lemondás;közalkalmazottak;zaklatás;brit kormány;igazságügyi miniszter;Rishi Sunak;

2023-04-21 13:28:00

Lemondott a munkahelyi zaklatással vádolt brit miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter

Dominic Raabot többen is azzal vádolják, hogy igazságügyi miniszterként, illetve korábban védelmi és Brexit-ügyi miniszterként zsarnokoskodott közalkalmazottakkal, és megalázta őket, olyannyira, hogy némelyikük könnyekben tört ki vagy elhányta magát. A november óta tartó vizsgálat során több tucat embert hallgattak panaszkosként, tanúként, de írásos bizonyíték is eljutott a bizottsághoz. Mivel még akkor is tisztségében maradhatott, amikor már folyamatban volt ellene a vizsgálat, ám most mégis lemondott, megkérdőjeleződik Rishi Sunak miniszterelnök ítélőképessége az ügyben.

Lemondott Dominic Raab brit miniszterelnök-helyettes és igazságügyi miniszter, akit azzal vádolnak, hogy korábban több tárca vezetőjeként is zsarnokoskodott a közalkalmazottakkal – írja a The Guardian.

A magas rangú konzervatív politikus ellen több hivatalos panaszt is benyújtottak közalkalmazottakkal szembeni magatartása miatt. Ezek között szerepelnek olyan vádak, miszerint Raab zsarnokoskodott közalkalmazottokkal, megalázta őket, olyannyira, hogy némelyikük könnyekben tört ki vagy elhányta magát.

Mint azt a lap megjegyzi, Dominic Raabnak mint Rishi Sunak közeli politikai szövetségesének lemondása nagyobb csapást jelent a miniszterelnök számára, akinek valószínűleg ítélőképességét is meg fogják kérdőjelezni azzal kapcsolatban, hogy tisztségben maradhatott, miközben már folyamatban volt ellene a vizsgálat az említett panaszok nyomán. Azóta több tucat személyt hallgattak ki a hivatalából panaszosként, tanúként, sőt, a vizsgálóbizottság írásos bizonyítékot is kapott.

Némely tory képviselő állítólag privátban azon aggályának adott hangot, az, ahogy Sunak kezelte az ügyet – különösen a Konzervatív Párt elnökének, Nadim Zahawinak az adóhivatallal kötött alkuja miatti botrány után – még inkább aláássa a kormányfőnek ígéretét a „minden szintre vonatkozó feddhetetlenséget, professzionalizmust és elszámoltathatóságot” illetően.

Raab következetesen tagadta a közalkalmazottak – közöttük vezető beosztásúak – megfélemlítését, és kijelentette, határozottan vitatja a hivatalos panaszokat, amelyeket igazságügyi miniszterként, illetve korábban védelmi és Brexit-ügyi miniszterként tanúsított magatartása miatt nyújtottak be.

Ez a második alkalom, hogy Sunak miniszterelnöksége óta a kabinet tagja a durva viselkedésével kapcsolatos vádak miatt kényszerül távozni. Novemberben Gavin Williamson kabinetminiszter kényszerült lelépni, aki korábbi beosztásaiban agresszív, mélyen sértő módon viselkedett és kommunikált kabinetbeli kollégáival, akiknek nem egyszer durva, szitokszavakkal tűzdelt írásos üzeneteket is küldött.