2023-04-21 22:29:00

Hernádi Zsolt szerint a Mol a csődtől mentette meg a horvát olajcéget, és szó sem volt korrupcióról

A magyar olajtársaság elnök-vezérigazgatója szerint méltatlan, hogy szomszédunkban bizonyítékok nélkül elfogatóparancsot adtak ki ellene.

Itt – a Mol-INA-ügyben – nem történt semmilyen megvesztegetés – idézte Hernádi Zsolt, a Mol Nyrt. elnök-vezérigazgatója az RTL horvát kereskedelmi televíziónak adott péntek esti exkluzív interjújában a nemzetközi választott bíróságok egyhangú döntését, amelyben részt vettek a Horvátország által delegált bírók is. Hozzátette, maga is csak a sajtóból értesült arról, hogy a horvát alkotmánybíróság nemrég elutasította az ügyben benyújtott alkotmányjogi panaszát.

Hernádi, aki kilenc év után adott interjút a horvát RTL-nek, nem csak érthetetlennek, hanem méltatlannak is tartja, hogy nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellene Horvátországban, holott hitelt érdemlő bizonyítékokat az eljárás semmilyen szakaszában nem mutattak be. Az ügy horvát koronatanúját, bizonyos Robert Jezicet szerinte egyetlen bíróság sem tudja megbízható tanúnak minősíteni. Lapunk tavaly júliusban számolt be arról, hogy a Mol pert nyert a horvát állammal szemben, és csaknem százmilliárdos kártérítést kap, mert szomszédunk nem tudta bizonyítani, hogy korrupció történt volna az INA ügyében.

Az INA horvát olajcég megszerzéséről az elnök-vezérigazgató azt mondta, hogy „a MOL 2009-ben a csőd széléről mentette meg a horvát energiavállalatot, amely mára egy kiválóan működő vállalat”. – Ha nem vesszük át az INA irányítását, akkor a céget felszámolják és darabokra szedik. Az elmúlt közel15 évben 3,8 milliárd eurónyi befektetés érkezett az INA-ba – büszkélkedett.

Hernádi Zsolt jelezte, hogy továbbra sem szeretnénk eladni az INA-t, mert a horvát cég szerves része a MOL-csoportnak, és már ma is Közép-Európa egyik legmeghatározóbb energiavállalata. Hozzáfűzte: „együtt vagyunk jók, ez egy szép, európai sikersztori”.