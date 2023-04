nepszava.hu;

Eladó a Dunaferr, csaknem 3700 dolgozó sorsa a tét

A vasművet működtető, felszámolás alatt álló orosz-ukrán céget bárki is veszi meg, súlyos örökséget kap.

Megkezdődik a Dunaferr értékesítése, miután részvételi felszólítást tett közzé a Fővárosi Törvényszék a felszámolás alatt álló ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. ügyében – szúrta ki a Portfolio az április 20-án megjelent cégközlönyben. Mint írják, a felhívásból kiderült, közvetlenül összesen 3686 dolgozó munkahelyének megőrzése a tét: az ISD Dunaferrnél 3034 fő, míg a kokszolónál 612 fő érintett, míg az értékesítésig felvételre kerülő további munkavállalók száma 40 fő.

A portál megjegyzi, a leendő vevő nemcsak a vasmű szovjet időkre visszavezethető technológiáit kapja meg, hanem nyakába veszi a környezetvédelmi terhekből fakadó kötelezettségeket is. Az ISD Dunaferr és az ISD Kokszoló nevű cégek felszámolását idén január 5-én, majd április 12-én rendelték el. A most megjelent dokumentum szerint a kért adós társaság egy közös céget alapítana és azt értékesítenék közösen, és erre – hívták fel a figyelmet – a most április 17-én megjelent új veszélyhelyzeti kormányrendelet teremt lehetőséget.

A Népszava folyamatosan beszámolt a Dunferr körüli, nem egyszer botrányos ügyekről. Márciusban ellentmondásos hírek jelentek meg a decemberben leállt vasmű esetleges újraindításáról, de az, hogy mekkora az adóssága a korábban évi 350-400 milliárd forint árbevételű vasműnek, a felszámolás vagyonbiztosa, Fazekas Attila addig nem hozta nyilvánosságra. A Dunaferr bedőlése – közvetlenül és közvetve – tízezer család sorsát befolyásolná, ezért a kormány az év elején arról döntött az a döntés, hogy 16 milliárd forintból fedezik a vasmű dolgozóinak bérét hat hónapon át, emellett a kormány tárgyalt több olyan szakmai befektetővel, akik érdeklődtek a Dunaferr iránt. A Portfolio szerint az állami támogatás jogszerűségét az Európai Bizottság vizsgálja.

A gondokat jelzi, hogy április elején a Dunaferr-ügyben érintett egyik csődtanácsadó cég is csődöt jelentett. Ettől függetlenül a legesélyesebbnek tűnő vevő, a londoni bejegyzésű, indiai tulajdonosi hátterű Liberty Steel óriáscég, amely vállalta, hogy egyelőre bérmunkában újraindítja a vasműben a termelést. Másfél hónapja azt is megírtuk, hogy nemcsak a Liberty érdeklődik, de megvenné a vasművet az ukrán tulajdonú cégkomplexum, a Metinvest is. Az Ukrajnát ért orosz támadás miatt a Metinvest szándéka az, hogy megsemmisített és veszélybe került fémmegmunkáló kapacitását külföldre, így Dunaújvárosba telepíti.