Sokkal nagyobb körhöz is eljuthattak a kiszivárgott Pentagon-iratok, mint eddig feltételezték

Már azon túl, hogy a dokumentumok egy részének tartalmát mostanra nagyjából az egész világ ismeri.

Az eddig ismertnél hosszabb ideig és jóval szélesebb körben terjeszthette az amerikai hírszerzés titkosított dokumentumait Jack Teixeira, a massachussettsi Nemzeti Gárda légierejének 21 éves katonája - írja a The New York Times.

A lap információi szerint Jack Teixeira már néhány nappal az orosz-ukrán háború kitörése után elkezdte szivárogtatni egy Discord-chatszobában, ráadásul nem a korábban ismert 50, hanem egy 600 fős csoportban. Az itt közzétett dokumentumok főként az orosz és ukrán áldozatokról, a moszkvai kémügynökségek tevékenységéről és az Ukrajnának nyújtott segélyekről szóló híreket tartalmazták.

A NYT szerint egyelőre az sem világos, hogy a hatóságok tudnak-e már erről a nagy létszámú csoportról és az ott terjesztett adatokról, mindenesetre az ügy egyre kínosabb az Egyesült Államokra nézve és felvet kérdéseket azzal kapcsolatban, hogy fordulhatott elő, hogy korábban nem értesültek róla, miközben elvileg több száz fő látta az itt közzétett dokumentumokat. Ráadásul az 50 fős, Thug Shaker Central nevű csoporttól eltérően a 600 fős chatszoba nyilvánosan szerepelt egy YouTube-csatornán is, így elméletileg másodpercek alatt megtalálhatta bárki.

A nyomozók számára most az a kulcskérdés, hogy Jack Teixeira pontosan hogyan juthatott hozzá az iratokhoz. Feltételezések szerint az informatikai munkához kapcsolódó rendszergazdai jogosultságokat szerzett, így elérte a legtöbb olyan anyagot, amelyet az egyszerű földi halandó nem. Ezen felül a titkosított számítógépes hálózatokhoz is hozzáférhetett, amelyeket rendre át is tekintett az orosz-ukrán háborúról szóló információkért. Saját elmondása szerint az amerikai kémügynökség és a partnerek hírszerzési dokumentumaihoz is el tudott jutni.

A fejleményeket egyelőre a férfi ügyvédje, az FBI, a Nemzetbiztonsági Ügynökség szóvivője, valamint az Igazságügyi Minisztérium tisztviselői sem kommentálták.