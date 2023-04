P. L.;

Orbán-kormány;Budapest;Karácsony Gergely;Tarlós István;

2023-04-22 22:15:00

Tarlós István szerint Karácsony Gergely budapesti lakógyűlése azért nem olyan, mint a nemzeti konzultáció, mert a kérdés ostoba és csak egyféle választ lehet rá adni

A volt főpolgármester elárulta, hogy még a gyóntató papjával is őszinte lenne.

Én nem szívesen bántom főpolgármester urat, de akárkinek a szemébe mondom, a gyóntató papomnak is, hogy én olyan kikötéssel kaptam volna meg a kormánytól a hatmilliárdot a Lánchídra, ha 18 hónap után megtörténik a felújítás, a komplett visszaállítás a hídon és maradéktalanul elindul a forgalom, beleértve a személyautó forgalmat is. Mi a miniszterelnök úrral ebben egyeztünk meg - nyilatkozta az atv.hu-nak Tarlós István korábbi főpolgármester a főváros és az Orbán-kormány újabb nézeteltérései apropóján.

Mint ismert, Karácsony Gergely főpolgármester a héten bejelentette, hogy Budapest felfüggeszti az Orbán-kormány finanszírozását" a következő hónapokban, mert elmondása szerint az egymást követő válságok és a kormányzati megszorítások következményeként az idén eljutottak oda, hogy a likviditás fenntartását biztosító intézkedési csomag nélkül az idei évet sem tudják befejezni csőd nélkül. Egyúttal be is perlik a kabinetet. Hogy mindehhez biztosítsa a lakossági támogatást, „budapesti lakógyűlés” felkiáltással egy nemzeti konzultációit idéző módszerhez nyúl, és levélben kérdezi meg az embereket, hogy a főváros az Orbán-kormánynak fizessen vagy inkább a tömegközlekedést tartsa fent a pénzből. Igaz, ennek költsége valószínűleg töredéke lesz annak, amit a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda tapsol el egy-egy hasonló kampányra.

A tervezett budapesti lakógyűléssel kapcsolatban Tarlós István már meglepőbb érveléssel állt elő: a lépést svindlinek, kommunikációs blöffnek és semmitmondó látványosságnak nevezte. Szerinte ez nem olyan mint a nemzeti konzultáció, mert a kérdésre csak egyféle választ lehet adni, ráadásul „már a kérdésfeltevés is hamis” - állította.

A vita egyik sarokpontja az említett hatmilliárd forintos támogatás a Lánchídra, amelyet az Orbán-kormány a megállapodás ellenére vonakodik kifizetni. Karácsony Gergely az Inforádió Aréna című műsorában azt mondta, a Lánchíd műszaki értelemben már 90 százalékban kész, a költségek 80 százalékát kifizette a főváros, az eredeti határidőnél pedig valószínűleg hamarabb el is készül. A főpolgármester indoklása szerint azért van szükség a budapesti lakógyűlésre, mert a kormánnyal tárgyalóasztal híján már nem tud beszélgetni, ezért inkább a budapestiekkel szeretne. Karácsony Gergely a Népszavának adott interjúban leszögezte továbbá, hogy „vagy a kormány finanszírozása, vagy a közösségi közlekedés jelenlegi színvonalának fenntartása, a kettő már nem megy együtt”. Gyurcsány Ferenc elképzelését viszont elutasította arról, hogy „harcba kell vinnie” a várost, inkább úgy fogalmazott, hogy harcba megy érte, és mint fogalmazott, a kettő között hatalmas különbség van.

Tarlós István minderről az atv.hu-nak úgy érvelt, hogy nem volt szó késve fizetésről, illetve szakaszolásról, abban állapodott meg Orbán Viktorral annak idején, hogy hogy utólag kapja meg a főváros a hatmilliárdot az Orbán-kormánytól, ha kész lesz a felújított Lánchíd 18 hónap alatt. A volt főpolgármester a híd esetleges autómentesítésével kapcsolatban arra figyelmeztetett, hogy mivel a közeljövőben a Petőfi híd és az Árpád híd is felújításra szorul, a közeljövőben könnyen káoszt idézhet elő, ha ezek lezárásával párhuzamosan a Lánchídon sem haladhatnak át az autók.

Az Orbán-kormány ellen kilátásba helyezett perről úgy vélekedett, hogy azt a főváros valószínűleg el fogja bukni, mert Karácsonyék szerinte még egyszer sem olvasták el az önkormányzati törvényt, amiben sehol nincs benne, hogy a kormánynak a kötelező feladatátvállalás 100 százalékát ki kellene fizetnie. Arról pedig, hogy az 58 milliárd forintos szolidaritási adóból 25 milliárdot nem fizetne be a főváros, azt mondta, erre nincs is lehetőség, mert a kérdéses 25 milliárd nem is kerül a főváros számlájára, ugyanis a Magyar Államkincstár azt a pénzt szimplán nem utalja át Budapestnek.