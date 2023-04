Gy. D.;

Oroszország;elítéltek;kegyetlenkedés;elnöki kegyelem;Jevgenyij Prigozsin;orosz-ukrán háború;büntetlenség;Wagner-csoport;

2023-04-23 16:42:00

Elnöki kegyelemmel a zsebükben terrorizálják az embereket a Wagner-csoport börtönből szabadult, hazatérő harcosai

Jevgenyij Prigozsin, a zsoldossereg alapítója ráadásul közbenjárást ígért azoknak a fél év ukrajnai szolgálatból hazatérő egykori elítélteknek, akiknek meggyűlik a baja a törvénnyel. Egy voronyezsi férfi, aki nemrég több tucat ukrán hadifogoly megkínzását és megölését ismerte el, azt állította, bár a rendőrök többször bevitték, mindig elengedték, egyfajta hősként kezelték őt.

Elnöki kegyelemmel a zsebükben terrorizálják az otthoniakat a Wagner-csoportnak a börtönből toborzott, hazatérő harcosai – erről számolt be a The Guardian helyiek elmondása alapján.

Elsőként a 38 éves, Szoszlani Valijev nevű férfi esetét említik a szakadár grúz köztársaság, Dél-Oszétia fővárosában, Chinvaliban. Egy helyi újságíró elmondása szerint a fejlődési rendellenességgel küzdő, a helyiek által csak Cugriként becézett férfit mindenki kedvelte a környéken, esküvők, különböző ünnepségek vendége volt, az emberek törődtek vele, vigyáztak rá. A közösséget ezért is szabályosan sokkolta annak híre, hogy Valijevet megölték. Telegram-csatornákon olyan felvétel jelent meg, amelyen az látható, amint egy férfi üldözi Valijevet, majd belerúg, és beszámolók szerint ezt követően halálra késeli.

„Mindenki megdöbbent. Az emberek azt kérdezik maguktól, hogy történhetett ez meg” – mesélte az újságíró, Alik Puhati.

A férfi meggyilkolásának gyanúja miatt őrizetbe vett férfit a médiában Giorgi Sziukajev néven azonosították, akit korábban gyilkosság miatt ítéltek el, majd ősszel besoroztak a Wagner-csoportba, hogy részt vegyen az Ukrajna elleni harcokban.

Mint arra a lap is emlékeztet, a Wagner-csoport börtönben ülő rabok, köztük gyilkosok és családon belüli erőszak miatt elítéltek tízezreit sorozta be az Ukrajna elleni harcokhoz. Legtöbbjük feltehetőleg már elesett a harcokban, de azok, akik túlélték a hat hónapot, elnöki kegyelemmel a zsebükben hazatérhetnek otthonukba. Maga a zsoldossereg alapítója, Jevgenyij Prigozsin számolt be arról, hogy több mint 5000 egykori bűnöző szabadulhatott már. Egyikük az a Sziukajev, aki alig egy hónapja tért haza Chinvaliba.

Nem ez volt azonban az első gyilkosság, amelyet állítólag a Wagner-csoport által börtönből toborzott egykori elítélt követett el.

Március végén a 85 éves nyugdíjast, Julija Bujszkihot gyilkolták meg a Moszkvától 600 kilométerre keletre fekvő Novij Burecben fekvő otthonában. Az elkövető, a 28 éves Ivan Rosszomahin már többszörös visszaeső volt, amikor 2020-ban 10 év börtönbüntetésre ítélték gyilkosság miatt. Őt is besorozták a Wagnerhez, és ő is nemrég tért haza Ukrajnából. A néhány száz fős közösséget mélyen felkavarta a férfi hazatérése, amely miatt közgyűlést is összehívtak, ezt a helyi tévécsatorna is közvetítette. A találkozón Vagyim Varankin rendőrfőnök ígéretet tette arra, hogy a „problémás bajkeverőt” március 28-ig eltávolítják a településről. Egy nappal később, március 29-én azonban Rosszomahin behatolt Bujszkih otthonába, ahol feltételezések szerint egy baltával megölte a nőt. Bujszkih egyik, neve elhallgatását kérő közeli hozzátartozója azt mondta, az állam, személyesen Vlagyimir Putyin orosz elnök és Prigozsin felel a szegény idős nő haláláért, amiért felelősségre kell őket vonni.

A rokon nagyon aktív és vidám, élettel teli nőnek írta le Bujszkihot, aki kora ellenére is több száz kilométert volt képes utazni, hogy meglátogassa hozzátartozóit és barátait.

Az Observer az említett rokonon kívül felkeresett további hozzátartozókat, akik azt mondták, tartanak az állami megtorlástól abban az esetben, ha felszólalnak a Wagner-csoport ellen. Putyin az idén ugyanis olyan rendeletet írt alá, amely bűncselekménynek nyilvánítja a Wagner-harcosok nyilvános bírálatát vagy a róluk szóló negatív beszámolók közzétételét.

Prigozsin ráadásul korábban ígéretet tett arra is, hogy közbenjár az ukrajnai szolgálatukat letöltő egykori elítélteknél, ha meggyűlik a bajuk a bűnüldözéssel.

A lap beszámol továbbá a 49 éves, szintén egykori elítélt Alekszej Szavicsev esetéről, aki az Ukrajnában eltöltött hat hónapot követően márciusban visszatért a délnyugat-oroszországi Voronyezsbe. A férfi elmondása szerint gyorsan elköltötte a szolgálatért kapott egymillió rubelt alkoholra és prostituáltakra, folyamatosan részeg volt. A nemrég több tucat ukrán hadifogoly megkínzását és meggyilkolását elismerő Szavicsev az Observernek elmesélte, hogy a rendőrök többször is bevitték őt rendbontásért, ám minden egyes alkalommal szabadon engedték, amikor megmutatta nekik a szolgálatáért kapott kitüntetéseket. „A zsaruk egyfajta hősként kezeltek engem” – mondta a férfi, aki hozzátette, a rendőrök még meg is invitálták, hogy meséljen a Wagnernél töltött idejéről.

