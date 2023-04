Tizenöt magyar van még Szudánban, más országok is tömegével mentik ki állampolgáraikat a polgárháború felé tartó országból

MTI-Népszava;

Németország;Nagy-Britannia;USA;Szijjártó Péter;Belgium;Horvátország;Hollandia;Szlovénia;magyarok;Szudán;kimenekítés;fegyveres harcok;

2023-04-23 21:56:00

Korábban 14 magyart sikerült már kimenteni. Az újabb 15 közül hét már biztonságos helyre tart, nyolc esetében továbbra is keresik a biztonságos megoldást.

Újabb 15 Szudánban rekedt magyar állampolgár jelentkezett, Magyarország próbál nekik segíteni – derül ki Szijjártó Péter Facebook-bejegyzéséből.

A külgazdasági és külügyminiszter azt írta, továbbra is dúlnak a harcok Szudánban. Miután szombaton egy magyar koordinációval lezajlott akcióval 14 magyar állampolgárt sikerült kimenteni, további magyarok jelentkeztek, így 15 honfitársunkon próbálunk segíteni – ismertette a tárcavezető.

A vasárnap esti információk szerint Magyarország Törökországgal, Franciaországgal és az ENSZ-szel folytatott együttműködésének köszönthetően hét magyar állampolgár tart biztonságos helyre, nyolc ember esetében pedig továbbra is keresik a biztonságos megoldást – tájékoztatott Szijjártó.

Eközben tömegesen menekítik ki más országok is állampolgáraikat a polgárháború felé tartó afrikai országból.

Az amerikai hadsereg közlése szerint a korábban légi úton kimenekített amerikai állampolgárok biztonságban vannak, mégis, a diplomáciai szolgálat becslései szerint további mintegy 14-16 ezer amerikai állampolgár tartózkodhat még Szudánban, egy részük kettős állampolgár.

Az Egyesült Államok külügyminisztériuma nyomatékosan felszólította állampolgárait, ne utazzanak Szudánba a félkatonai egységek és a hadsereg közötti, több mint egy hete tartó összecsapások miatt. Azok számára, akik mégis az utazás mellett döntenek, részletes útmutatót adtak ki még szombaton. A közlemény szerint az amerikai kormány a legmagasabb, vörös fokozatúra emelte az utazási figyelmeztetés szintjét, amely szerint miután felfüggesztették a nagykövetség működését, és annak személyzetét kimenekítették, az amerikai állampolgárok számára sem a szokásos, sem a vészhelyzeti konzuli szolgáltatások nem lesznek elérhetők.

Az amerikai külügy figyelmeztetése szerint

Ezzel egy időben Antony Blinken amerikai külügyminiszter ismételten felszólította a harcban álló feleket, sürgősen szüntessék be a harcokat, hosszabbítsák meg a ramadánt lezáró ünnepi alkalomra elfogadott tűzszünetet, és induljanak el egy fenntartható fegyvernyugvás irányába. Felszólította egyúttal a feleket arra is, hogy tartsák tiszteletben a nemzetközi humanitárius jogot, benne a polgári lakosság védelmét is.

A brit kormány katonai akcióval menekítette ki a diplomatákat és hozzátartozóikat Szudánból – közölte vasárnap Rishi Sunak brit miniszterelnök. A műveletben a brit hadsereg különleges feladatokra kiképzett alakulatai is részt vettek. A kormányfő hangsúlyozta: London folyamatosan dolgozik a Szudánban maradt brit állampolgárok biztonságának szavatolásán.

