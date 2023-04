P. L.;

Románia;pénzbírság;határon túli magyarok;Kölcsey Ferenc;

2023-04-24 12:00:00

Megbírságolták Nagykároly polgármesterét a Kölcsey-szobor miatt

Kifogásolták, hogy a szobron nem szerepel a Himnusz harmadik sorának román fordítása.

Tízezer lejre birságolta a Szatmár Megyei Kulturális Igazgatóság Kovács Jenő nagykárolyi polgármestert és a polgármesteri hivatalt a Kölcsey-szoborra kapott engedély be nem tartása címén - számolt be a PresaSM.ro szatmári hírportálra hivatkozva a Transtelex.

A művelődési igazgatóság a lap szerint azt kifogásolta, hogy a korábbi tervekkel ellentétben a szoborról hiányzik a román nyelvű felirat, továbbá, hogy a szobrot eredetileg a járószintre helyezték volna, nem a talapzatra. A kérdés tisztázása érdekében emellett újra kell engedélyeztetni a szobrot a köztéri emlékművek országos bizottságánál, enélkül ugyanis akár el is távolíttathatják.

A Győrfi Lajos szobrászművész által készített alkotáson egyébként Kölcsey Ferenc nevén kívül csak a Himnusz harmadik sora („Nyújts feléje védő kart”) szerepel feliratként az Erkel Ferenc zeneművéből származó kottarészlettel. Kovács Jenő, Nagykároly polgármestere a bírságról szóló döntést úgy kommentálta:

A Novák Katalin köztársasági elnök jelenlétében tartott szoboravatásról korábban lapunk is beszámolt, az eseményen több tucatnyi román soviniszta tüntető bukkant fel, akik már az esemény kezdetét is magyarellenes skandálással várták. A Transtelex szerint állítólag meg is próbálták leköpni az államfőt. Mindazonáltal Kovács Jenő megköszönte a város román lakosságának, hogy nem reagáltak a provokációra, mert mint közölte, a 30-40 szélsőséges nem azonosítható a román néppel.

A polgármester a határozattal kapcsolatban az MTI-nek is nyilatkozott. Mint mondta, a feliratra nem kértek külön engedélyt az illetékes hatóságtól, mivel az emlékművet készítő Győrfi Lajos szobrászművész úgy tudta, eredeti kéziratból vett idézet esetén nem szükséges fordítás. Mindazonáltal ha a romániai köztéri emlékműveket jóváhagyó országos bizottság kéri, a talapzat másik oldalán megjelentetik a szöveg román fordítását. „Odaírjuk románul is, hogy tudják a román testvérek is, miről szól a magyar himnusz. Semmi gondot nem látok ebben, sőt” - fogalmazott.

A Szatmár megyei művelődési igazgatóság egyébként egy feljelentés nyomán bírságolt, ugyanaz a nagykárolyi magánszemély tett feljelentést a hatóságnál, aki a szoboravató alatti román ellentüntetést is szervezte. Az illető 15 éve mindenért feljelenti az ügyészségen a nagykárolyi magyar polgármestert - mondta Kovács Jenő.

A feljelentő a Kölcsey-szobor alatti talapzatot is kifogásolta, mivel az nem csiszolt kő, hanem sziklából kiszakított kőzetre emlékeztet - szerinte az alkotó ezzel Trianonra és az elszakított nemzetrészekre akart utalni. Kovács Jenő polgármester nevetségesnek nevezte a vádat. „Mindenkit arra biztatok, hogy legyen türelmes, ne vegyük fel a kesztyűt, amit ránk akarnak húzni, ne veszekedjünk, vitatkozzunk. Megpróbáljuk ezt úri módon kezelni” - üzente a közvéleménynek a nagykárolyi polgármester.