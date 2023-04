Czene Gábor;

Magyarország;biztonság;költség;látogatás;Semjén Zsolt;Kovács Zoltán;Ferenc pápa;

2023-04-25 15:45:00

Egyelőre titkolják, mennyibe kerül Ferenc pápa látogatása

A katolikus egyházfő magyarországi útjának költségeit az állam fedezi, de Semjén Zsolt „különböző biztonsági megfontolásokra” hivatkozva nem árulta el lapunknak, mennyi pénzről van szó. Ígérte ugyanakkor, hogy utólag közzéteszik a részletes elszámolást.

Készen állunk a rendezvény lebonyolítására – kezdte a pápalátogatást beharangozó keddi tájékoztatót Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, bár Ferenc pápa kettős minőségében – egyrészt a katolikus egyház vezetőjeként, másrészt a Vatikán államfőjeként – érkezik Magyarországra, az esemény alapvetően „lelki természetű” apostoli látogatás lesz. Semjén kitért arra, hogy politikai beállítottságtól függetlenül mindannyian tiszteljük Ferenc pápát, mindannyiunknak fontos a hazánk: ezért azt kérte, hogy a pápalátogatás időszakára valósuljon meg egyfajta „Isten békéje”. Utána aztán folytatódhat a politikai harc, reményei szerint egy fokkal szelídebben, mint most. A maga részéről mindenesetre az eddigieknél nagyobb szelídségre fog törekedni.

Később a miniszterelnök-helyettes újságírói kérdésre beszélt Bayer Zsolt feltűnést keltő kijelentéseiről is. A kormánypárti publicista oly módon invitálta a fideszes Békemenet résztvevőit a pápa Kossuth téri szentmiséjére, hogy közölte: „legyen ez egy békemenet”. Ennek szerinte „politikai üzenete is lenne”. Semjén Zsolt előrebocsátotta, hogy a barátait nem szokta megtagadni – márpedig Bayer Zsolt a gyerekkori barátja –, másfelől nem az újságíró szóvivője. Személy szerint mélységesen ellenezne mindenfajta politikai szimbólumot vagy áthallást, hiszen – ismételte – ez egy lelkipásztori látogatás, ahol semmi helye az aktuálpolitikának. Máskülönben úgy értelmezte, hogy Bayer Zsolt nem békemenetet hirdetett, hanem azt nevezte fontosnak, hogy a békemenet résztvevői is menjenek el a szentmisére. Semjén Zsolt a békemeneteseken kívül mindenkit szeretettel vár a szentmisére, a kordonbontókat is: csak tartózkodjanak a pártpolitikától.

A miniszterelnök-helyettes szóba hozta a melegek ügyét is. Ez egy szabad ország – állította Semjén Zsolt –, mindenki olyan formációban él, amilyenben akar. A katolikus egyháznak azonban joga van arra, hogy a házasság fogalmát a Bibliából, a hagyományból, a teremtés rendjéből eredően egy férfi és egy nő kapcsolataként határozza meg. Az egyháznak joga van arra is, hogy bizonyos életállapotokat ne legitimáljon, de ez „nem jelenti azt, hogy az emberrel szemben kemény, hanem azt jelenti, hogy a rendezetlen állapottal szemben kemény”. Tehát „meg kell különböztetni az embert, akit szeretünk, és a bűnt, amit elvetünk”.

Veres András győri püspök, a katolikus püspöki kar elnöke felidézte: a kezdet kezdetén halvány remény volt arra, hogy a pápa vidéki helyszínekre is ellátogat, majd világossá vált, hogy egészségi állapota miatt erre nincs lehetőség. A püspöki kar elnöke bízik abban, hogy a pápa látogatása „össznemzeti ünnep” lesz, a háromnapos rendezvény ugyanis nem kizárólag a katolikusok, hanem az egész ország, a magyarság számára is megtiszteltetés.

Tóth Tamás, a püspöki kar titkára elmondta, hogy a Kossuth téri szentmisén a szomszédos országokban működő püspöki karok képviselői is jelen lesznek. Hajdu János, a pápa személyi védelmét ellátó Terrorelhárítási Központ főigazgatója bejelentette, hogy a TEK felkészült a feladat ellátására. Kuczik János Zoltán rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes arra figyelmeztetett, hogy a konkrét helyszíneken kívül a „megközelítési és távozási” útvonalakra is kiterjesztették a rendőri biztosítást.

Lapunk megkérdezte, hogy mennyibe kerül a pápalátogatás, és a költségek mekkora hányadát fedezi az állam, illetve a katolikus egyház. Semjén Zsolt elmondta, hogy a pápalátogatás után részletes elszámolás lesz arról, hogy mi mennyibe került, előtte viszont „különböző biztonsági megfontolásokból nem indokolt ennek a bemutatása”. Olyan költségek is vannak, amelyek nemzetbiztonsági, rendőri természetűek. – Pontosan annyiba kerül, amennyibe egy hasonló nemzetközi rendezvény – tette hozzá általánosságban.

Kovács Zoltán ezt annyival egészítette ki, hogy a pápalátogatás teljes költségét (néhány kifejezetten egyházi jellegű kiadástól eltekintve) az állam fedezi. Veres András megjegyezte, hogy már állnak azok a templomok és egyéb létesítmények, ahova ellátogat a pápa, így komoly beruházásra nem volt szükség.