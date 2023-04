P. L.;

Kreml;Szergej Lavrov;szólásszabadság;Fox News;Tucker Carlson;

2023-04-26 20:25:00

Szergej Lavrov a szólásszabadságért aggódik Tucker Carlson távozása után, de szerencsére a Kreml-közeli sajtótól már kapott állásajánlatot

Arról egyelőre nem tudni, hogy a KESMA is megpróbál-e lecsapni az ismert amerikai álhírgyárosra.

Az eltérő nézetek és a szólásszabadság hiányát jelzi Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint, hogy Tucker Carlson, a Fox News ismert riportere távozott a csatornától (hivatalosan közös megegyezéssel, valójában úgy tudni, hogy a Fox News vezetése volt a kezdeményező).

Szerencsére Carlsonnak aggódnia azért nem kell, a szólásszabadság védőbástyáiként közismert Kreml-közeli orosz propagandatermékek egyre-másra teszik neki a jobbnál jobb árajánlatokat a Forbes szerint. Így tett például a korábban Russia Today néven ismert RT, valamint Vlagyimir Szolovjov is, aki egyebek közt arról szokott ábrándozni, hogy atomcsapást mérne egy szupervulkánra, világméretű nukleáris kitörést előidézve. A Szolovjov Live című műsor kiadója meg is osztott egy képernyőfotót a Telegramon a Carlsonnak küldött e-mailről, amelyben az Orbán-kormány nagy barátjaként is ismert amerikai tévést az „ész utolsó hangjának” nevezték az Egyesült Államok mainstream médiájában.

Szergej Lavrov az ENSZ-ben tartott sajtótájékoztatót kedden, ennek alkalmával amiatt is bírálta az Egyesült Államokat, mert Washington több orosz újságíró vízumkérelmét megtagadta. Tucker Carlson esetét illetően az orosz külügyminiszter aggodalmának hangot adva arról is beszélt, hogy szerinte csak találgatni lehet, mi is a távozás oka, mindenesetre az amerikai információs térben ezzel meglátása szerint sérült a vélemények sokszínűségének lehetősége.

Szóba került, hogy az amerikai tévés többször kritizálta a Biden-kormányzatot amiatt, hogy támogatást nyújt Ukrajnának az orosz invázió ellen, meglátásait az orosz sajtó is előszeretettel idézte. Valószínűbb azonban, hogy a távozás mögött inkább az áll, hogy részben Carlson a felelős azért, hogy a Fox News peren kívül több mint 787 millió dollárt volt kénytelen fizetni az állítólagos amerikai választási csalásról szóló hazugságok miatt indított rágalmazási eljárásban a Dominion Voting Systems nevű cégnek, amit valótlanul megvádoltak azzal, hogy Donald Trump ellenében megbuherálták a szavazógépeket. Az egyezségre azért volt szükség, mert ellenkező esetben a csatorna vezetőinek és jól ismert műsorvezetőinek hetekig kellett volna tanúskodni egy olyan ügyben, amely során kiderült, hogy magánbeszélgetésekben kész őrültségnek is nevezték a 2020-as elnökválasztás elcsalásáról szóló híreszteléseket, ennek ellenére nézők millióinak terjesztették őket.

Arról egyelőre nem tudni, hogy a Kreml mellett az Orbán-kormány rajongását is élvező Tucker Carlsont vajon a fideszes propagandatermékeket tömörítő KESMA, esetleg a szabad rágalmazáson örvendező Pesti Srácok is megkörnyékezte-e már egy-egy állásajánlattal.