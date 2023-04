Gy. D.;

Az utolsó pillanatban peren kívüli egyezségre jutott a Fox News, több mint 787 millió dollárt fizet a választási csalásról szóló hazugságok miatt

Az ügyben már az esküdtszéket is feleskették. Az egyezséggel a Fox Newsnak sikerült megúsznia, hogy vezetői és jól ismert műsorvezetői hetekig tanúskodjanak egy olyan ügyben, amely során kiderült, hogy magánbeszélgetésekben akár kész őrültségnek is nevezték a 2020-as elnökválasztás elcsalásáról szóló hazugságokat, ennek ellenére nézők millióinak terjesztették őket. Köztük van a magyar kormány nagy barátja, Tucker Carlson is.

Az utolsó utáni pillanatban peren kívüli egyezségre jutott egymással az amerikai szavazógépeket gyártó Dominion Voting Systems és a Fox News, aminek értelmében utóbbinak több mint 787 millió dollárt (több mint 267 milliárd forintot) kell fizetnie a Dominionről és a 2020-as amerikai elnökválasztás elcsalásáról szóló hazugságok miatt – adta hírül a CNN.

A megállapodással egy két éve tartó kolosszális jogi csatározás végére került pont, amely megtépázta a Fox News hitelességét. A 787,5 millió dolláros peren kívüli egyezség a legnagyobb egyezség, amely rágalmazás ügyében született, s amelyben egy médiavállalat is érintett.

Az egyezséget órákkal azután jelentették be, hogy már az esküdtszéket is feleskették a delaware-i legfelsőbb bíróságon, amely az ügyben eljárt volna.

A jobboldali médiahálózat közleményében úgy fogalmazott, „elismeri a bíróság megállapításait, amelyek a Dominionről szóló bizonyos állításokat hamisnak találtak”. Ezzel eufemisztikusan utaltak az ügyben eljáró Eric Davis bíró egyik nem régi megállapítására, miszerint a Fox News 2020 végétől 20 adásában kirívóan valótlan állítások hangzottak el azzal kapcsolatban, miszerint a Dominion „elcsalta az elnökválasztást”. A Foxnak azonban nem kell élő adásban elismernie, hogy hazugságokat terjesztette a Dominionről – közölte a cég egyik képviselője a CNN-nel.

A 787,5 millió dolláros összeg durván a fele annak az 1,6 milliárd dollárnak, amelyet a Dominion eredetileg követelt, mégis, közel tízszerese a cég 2018-as értékének, és durván nyolcszorosa 2021-es éves bevételének – derül ki az ügy irataiból.

Az utolsó pillanatban született peren kívüli egyezség azt jelenti, hogy a szorosan figyelemmel követett ügy nem kerül tárgyalási fázisba, a Fox News vezetőinek és jól ismert műsorvezetőinek nem kell tanúskodniuk a bíróságon a 2020-as elnökválasztásról szóló, hazugságoktól hemzsegő beszámolóik miatt. Köztük lett volna Rupert Murdoch, a Fox Corporation elnöke, fia, Lachlan Murdoch vezérigazgató, és olyan műsorvezetők, mint Sean Hannity vagy éppen a magyar kormány nagy barátja, Tucker Carlson.

Mint arról a Népszava is beszámolt, az ügy során olyan iratok kerültek nyilvánosságra, amelyekből kiderül, hogy a Fox News fent említett és további munkatársai magánbeszélgetésekben elismerték, hogy a Dominionről szóló állítások hamisak, ennek ellenére folyamatosan adásban közvetítették őket.

A Dominion részéről sokan úgy értékelték, az egyezséggel a demokrácia és az igazság kerekedett felül. „A Fox elismerte, hogy hazugságokat állított a Dominionről, ami hatalmas károkat okozott a cégemnek, alkalmazottainknak és fogyasztóinknak is” – mondta kedden John Poulos, a cég vezérigazgatója.

A Fox Newsnak ezenkívül van még egy ügye egy másik szavazórendszer-fejlesztő céggel, a Smartmatickel, amelyet a Dominionhöz hasonlóan szintén durván rágalmazott a 2020-as választást követően. A Dominionnek pedig olyan jobboldali „nagyágyúkkal” van függőben lévő ügye, mint a Newsmax TV-hálózat és a Trump-szövetséges Rudy Giuliani, Sidney Powell és Mike Lindell. Mindnyájan tagadják bűnösségüket.