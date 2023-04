P. L.;

katolikus egyház;Ferenc pápa;Hodász András;

2023-04-27 15:32:00

„Még a szívecske az néha amőba” - Régi álmát valósítja meg a papi pályát elhagyó Hodász András

Az egyházi ügyekkel azért nem hagyott fel teljesen, a Szemlélek magazin írásában továbbra is részt vesz.

Ferenc pápa magyarországi látogatásával és a Szemlélek ezzel összefüggésben indított kampányával kapcsolatban kérdezte az ATV Hodász Andrást, aki a Papifrankó YouTube-csatorna korábbi arcaként a Fidesz-közeli lejáratóakciók miatt eljutott odáig, hogy felhagyott papi hivatásával a római katolikus egyházban.

Korábban lapunk is beszámolt arról, hogy a katolikus egyházfő érkezéséhez közeledve a keresztény portál #pontifex hashtaggel indított plakátkampányt, mivel - mint fogalmaztak - az örömteli várakozást „beárnyékolják olyan megszólalások, amelyek mintha előre irányítani próbálnák az egyházfő várható üzeneteit, ki akarnák használni saját céljaikra ezt a nagyon szép programot”. Leszögezték, hogy Ferenc pápa lelkipásztori céllal, nem pedig politikai és egyéb érdekekből érkezik hazánkba, s azt is, hogy az egész nemzethez, nem pedig egy belterjes körhöz kíván szólni. Ezért megfogalmazásuk szerint a Szentatya „saját szavait felhangosítva” szeretnék tájékoztatni az érdeklődőket arról, hogy mit gondol például a háborús agresszió, a populizmus, a homoszexualitás, a médiamanipuláció és az egyház valódi küldetése tekintetében. A jelzett idézetek - bár ezt nyíltan nem fejtették ki a kampány szervezői - elég erősen arra utalnak, hogy a katolikus egyházfő álláspontja finoman szólva sem egyezik mindenben a magát keresztényként reklámozó Orbán-kormány narratíváival.

Hodász András az ATV-nek nyilatkozva megerősítette, hogy a katolikus egyházfő szerinte nem politikai okokból jön Magyarországra. A probléma szerinte az, hogy valójában nem figyelünk oda arra, amit Ferenc pápa mond, pedig - mint fogalmazott -

A csatorna megkérdezte a korábbi katolikus papot arról is, miként vélekedik Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár társaságában kifejtett álláspontjáról, miszerint Ferenc pápa azért jön Magyarországra, mert „felismerte, hogy sok tekintetben kicsit félrevezették Magyarországot illetően”. Hodász András azonban erre csak nevetett és megjegyezte, hogy kíváncsi lenne rá, ki tudta félrevezetni a pápát.

E gondolatsorhoz talán érdemes hozzáfűzni, hogy az Orbán-kormány narratívájával szemmel láthatóan azonosuló Kiss-Rigó Lászlóval szemben elődje, Gyulay Endre nyugalmazott szeged-csanádi püspök lényegesen távolságtartóbb hangvétellel nyilatkozott a politika és az egyház lényeges összefüggéseiben.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarországon más témákhoz hasonlóan Ferenc pápa megítélése is rettenetesen átpolitizált, Hodász András leszögezte, a katolikus egyházfő nem azért jön, hogy akár a kormánypárti, akár az ellenzéki üzeneteket megerősítse, pusztán lelkipásztorként, a hívekhez érkezik az országba, hiszen köztük kormánypártiak, ellenzékiek és pártnélküliek is egyaránt vannak.

Az adásban szó esett arról is, hogy mihez kezdett a korábbi youtuber, miután felhagyott a papi hivatásával. Hodász András elmondta, több helyen is dolgozik, egyrészt a Szemléleknél végez háttérmunkákat és cikkeket is ír, de emellett egy kávézóban is tevékenykedik.

- fogalmazott.

A hazai katolikus egyház és Ferenc pápa viszonyával összefüggésben úgy vélekedett, hogy bár nem jelentené ki, hogy itthon elszakadtak az egyházfő tanításaitól, azt problémaként értékelte,

Példaként a migráció, a hajléktalanság és a melegek kérdését említette. Azt viszont cáfolta, hogy nem lenne szembenézés az egyházon belüli abúzusokkal kapcsolatban idehaza.