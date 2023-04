Rónay Tamás;

Videó;elnökválasztás;Brazília;Jair Bolsonaro;

2023-04-28 18:01:00

Gondban van Jair Bolsonaro, rendőrségi kihallgatáson tette nevetségessé magát

Csak véletlenül osztotta meg az interneten a brazil elnökválasztás eredményét megkérdőjelező videót, állította a volt államfő.

Jair Bolsonaro volt brazil elnök saját magát tette nevetségessé egy rendőrségi kihallgatás során. A tavaly októberi államfőválasztáson Luiz Inácio Lula da Silvával szemben alulmaradt politikus populista nézeteiről volt ismert, így a magyar kormány is szoros kapcsolatok kialakítására törekedett vele. Ám nem nyugodott bele könnyen a vereségbe, s azt gyanítják, ő állhatott azon januári lázadás mögött, amelyben hívei megostromolták az elnöki palota, a parlament, valamint a legfelsőbb bíróság épületét abban a reményben, hogy ezzel katonai puccsot váltanak ki.

Jair Bolsonaro veresége után elhagyta hazáját és több hónapig az Egyesült Államokban, Floridában tartózkodott, majd megosztott egy videofelvételt, amelyen megkérdőjelezi a választási eredményt. A rendőrség erre is rákérdezett, amikor szerdán kihallgatta puccskísérlettel kapcsolatos büntetőeljárás részeként. Az exelnök azt állította,

A felvételt két nappal a január 8-i felkelés után osztotta meg a Facebookon, és azt állította – mindenfajta bizonyíték nélkül –, hogy a választást manipulálták a hatóságok. Elnöksége alatt is sokszor hasonlították Donald Trumphoz, hiszen nem csak stílusukban mutattak rokon vonásokat, hanem abban is, hogy álhíreket terjesztettek, de az elvesztett választás után is úgy viselkedett mint a volt amerikai elnök és egyértelmű hazugságokkal „magyarázta” kudarcát.

Ellenfelei gúnyolódtak állításain, aminek az az oka, hogy Jair Bolsonaro hosszú és jól dokumentált múltra tekint vissza Brazília demokratikus intézményeinek és elektronikus szavazási rendszerének aláásása terén.

- tweetelte Lula Munkáspártjának (PT) elnöke, Gleisi Hoffmann. Bolsonaro ügyvédje, Daniel Tesser ugyanakkor újságíróknak azt mondta, hogy a volt elnök „elutasít mindenfajta antidemokratikus cselekedetet” vagy olyan magatartást, amely a demokratikus rend destabilizálására irányul.

A volt elnök szerdán több mint két órát töltött a rendőrségi nyomozók társaságában, mintegy négy hónappal azután, hogy több ezer keményvonalas támogatója randalírozott a fővárosban, Brasíliában. A Bolsonaro-párti lázadás azonban kudarcot vallott, és a választás győztese, a baloldali Lula hatalmon maradt, s a hadsereg is kiállt mellette.

A szövetségi nyomozók most azonosítani próbálják a januári erőszakos cselekmények elkövetőit, valamint a zavargások pénzügyi támogatóit és szervezőit. A hét elején Lula igazságügyi minisztere, Flávio Dino azt mondta, hogy szerinte „áruló” katonai tábornokok is részt vettek az összeesküvésben. „Hazafinak nevezik magukat, de árulók” – hangoztatta a politikus.

A szövetségi rendőrségi mostani nyomozása messze nem az egyetlen jogi nehézség, amellyel Bolsonarónak szembesülnie kell. Komoly csapás lesz számára, ha a következő hónapokban a brazil választási bíróság megfosztja őt politikai jogaitól az online dezinformációval kapcsolatos vizsgálat eredményeként. Ez ugyanis azt jelenthetné, hogy nem indulhatna többé egyetlen választáson sem hazájában. A volt elnök, aki már nem élvez politikai mentességet a büntetőeljárás alól, legalább 16 különálló nyomozással néz szembe, valamint egy egyre terebélyesedő botránnyal, amely a gyanú szerint megpróbált illegálisan birtokba venni több millió dollár értékű ékszert, amelyet a szaúd-arábiai kormánytól kapott.

Bolsonaro politikai támogatói a hírek szerint azt fontolgatják, ki válthatja vezetőjüket, ha jogi problémái miatt nem tudja kihívni Lulát a 2026-os elnökválasztáson. Az egyik lehetőség állítólag a felesége, a volt first lady, Michelle Bolsonaro lenne.