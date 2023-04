Ungár Tamás írása a Népszavának;

Hét és nyolc évet kért az ügyész a pécsi buszper vádlottjaira

A Pécsnek eladott buszokat a vádhatóság szerint 660 millióval megdrágító közvetítők ártatlannak vallják magukat, és felmentésüket kérik. Ítélet egy hét múlva.

A végéhez közeledik a pécsi buszper a Kaposvári Törvényszéken. Csütörtökön elhangzott a perbeszéd, s az ügyész a bizonyítási eljárás után úgy látja, hogy a járművásárlás vádlottjai 660 millió forint kárt okoztak Pécsnek.

Mint arról már írtunk, a pécsi önkormányzat tömegközlekedési cége, a Tüke Busz Zrt. 2015-ben vásárolt Hollandiában

Az ügyben előbb Hollandiában indult nyomozás, majd ennek hatására nálunk is vizsgálatot indított a rendőrség. Ennek végén az ügyészség gazdasági csalás gyanújával vádolta meg a Tüke vezérigazgatóját, P. Istvánt, mivel úgy látták, hogy ő tudott a drágításról, mégis aláírta a vásárlási szerződést. Rajta kívül megvádolták a magyar-holland állampolgárságú Cs. Andrást és a Németországban élő P. Endre, magyar-amerikai állampolgárt, mivel előbbi 1,6 millió, utóbbi 550 ezer eurot kapott közvetítő díjként, pedig ezért a pénzért – az ügyészség szerint - nem végeztek érdemi munkát. Utóbb megvádolták a Bus and Coach tulajdonosát, a holland Siebe P.-t is, mivel szerepe lehetett abban, hogy a két közvetítő érdemtelenül pénzhez jutott.

P. Endre már a 2020 októberében tartott előkészítő tárgyaláson bűnösnek vallotta magát, ám ennél többet nem mondott. Őt a bíróság két év felfüggesztett szabadságvesztésre és 172 millió forint pénzbüntetésre ítélte. A 62 esztendős, elsőrendű vádlott – részben az eljárástól megtörve – 2022 februárjában meghalt, így a per immár csak két ember ellen folyt. Rájuk a perbeszédben 7 és 8 év börtönt kért az ügyész. A vádhatóság úgy látja, hogy a buszvásárlási szerződés és a vételre kiírt közbeszerzés formális volt, mivel a Cs. András és Siebe P. előre megegyeztek a megemelt árban.

A két vádlott az eljárás során végig ártatlannak vallotta magát. Cs. András az utolsó szó jogán újra hangsúlyozta, hogy ő igenis megdolgozott a közvetítői jutalékért. Siebe P. lemondott a tárgyaláson való részvétel jogáról, ügyvédje azonban elmondta, hogy védence ártatlan, s az, hogy a kereskedőcég belépésével 20 százalékkal emelkedett a buszok ára, természetes piaci jelenség. Mindkét vádlott a felmentését kérte.

A Tüke dolgozói és a közélet iránt érdeklődő pécsiek gyakran megfogalmazták azt a gyanújukat, hogy nem a valódi tettesek ellen emeltek vádat, azokat ugyanis a város és a megye befolyásos kormánypolitikusai között kellene inkább keresni. A politikusok támogatása nélkül a Tüke sosem vásárolhatta volna meg a holland flottát, és nem vehetett volna fel rá hitelt. Sokan azt feltételezték, hogy a közvetítői sikerdíjat igazából a buszvásárlást háttérből irányító politikusok vághatták zsebre.

A Tüke vezérigazgatója – akinek egyébként nem jutott sikerdíj - azt állította, hogy nem ő, hanem a politikusok döntöttek buszvásárlásról. Ezért tanúként több fideszes politikust is beidéztetett a bíróságra, ám az ő felelősségük – mivel ellenük sosem folyt nyomozás – a tárgyaláson nem merült fel.

Így a jövő pénteken esedékes ítéletben a törvényszék csak a két közvetítő sorsáról dönthet.