2023-04-28 06:05:00

Az inflációval sem versenyképes a szakdolgozóknak tett bérajánlat, egyszerűn méltatlannak tartják

A júliustól ígért 18 százalékos emelés a drágulás miatt még a keresetek értékének megőrzéséhez is kevés.

Méltatlannak tartja a Független Egészségügyi Szakszervezet a kormány szakdolgozóknak szóló bérajánlatát. Soós Adrianna, az érdekképviselet vezetője szerint a júliustól ajánlott 18 százalékos emelés a magas infláció miatt még a keresetek értékének megőrzéséhez is kevés. Az infláció az év első három hónapjában 25 százalék volt. Így mind többen kényszerülnek már most is arra, hogy fizetéselőleget kérjenek ahhoz is, hogy átvészeljenek egy hónapot.

A Belügyminisztérium a minap hozta nyilvánosságra az egészségügyben dolgozók júliustól esedékes béremeléséről szóló jogszabálytervezetét. A javaslat szerint a gazdasági és műszaki szakemberekre átlagosan bruttó 57 600 forint emelés jut. Ám arról, hogy ebben a körben ténylegesen ki mekkora emelést kap, az intézményvezetők dönthetnek.

A szakdolgozók végzettségtől, az egészségügyben eltöltött időtől függően 44 ezer és 130 ezer forint közötti többletpénzre számíthatnak. Az átlagemelés esetükben bruttó 72 ezer forint lesz, ekkora összeget a húsz éve pályán lévő szakképzett ápolók kapnak majd. Az ő mostani bruttó 314 ezer forintos alapbérük júliustól 386 ezer forintra nő.

– A legutóbbi sztrájktárgyaláson arra kértük Takács Péter egészségügyi államtitkárt, lehetőség szerint szerezzen további forrásokat arra, hogy legalább ezt a 18 százalékot januárig visszamenőleg is megkaphassák a szakdolgozók – mondta lapunknak Soós Adrianna. A szakszervezeti vezető azt reméli, hogy a jövő heti sztrájk-tárgyaláson kapnak tájékoztatást arról, hogy az államtitkár sikerrel járt-e a forráskeresésben.

