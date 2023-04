nepszava.hu;

Magyarország;elnök;Ukrajna;Országgyűlés;meghallgatás;nemzetbiztonsági bizottság;katonai helikopter;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2023-04-28 18:39:00

Kezdeményezik a honvédelmi miniszter parlamenti meghallgatását az Ukrajnának szánt katonai helikopterek ügye miatt

A francia katonai helikoptereket a Győr melletti repülőtér érintésével szállították le az ukrán félnek. Az Orbán-kormány kitartóan azt állítja, nem engedélyezik, hogy az Ukrajnának szánt katonai segélyt Magyarország területén keresztül szállítsák le.

Kezdeményezi a honvédelmi miniszter parlamenti meghallgatását Sas Zoltán, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke – írja a hvg.hu.

A jobbikos politikus a „közelmúlt komoly eseményeinek és az azok miatt „nemzetbiztonsági és honvédelmi szempontból felmerülő fontos kérdések” tisztázása érdekében a fideszes Kósa Lajoshoz fordult, hogy hívjanak össze az általa vezetett társbizottsággal, a honvédelmi és rendészeti bizottsággal közös ülést.

A Jobbik erről szóló közleményében is kitérnek arra, hogy feltehetően ennek következményeként „bűnbakként” váratlanul felmentették beosztásából a vezérkari főnököt.

A nemzetbiztonsági bizottság jobbikos elnöke szerint ezek miatt indokolt, hogy az ügyben releváns parlamenti szakbizottságok tagjai teljes körű tájékoztatást kapjanak Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi minisztertől, hogy ez alapján a közvéleményt is tudják tájékoztatni. Sas Zoltán a portál kérdésére megerősítette, hogy az említett, magyarázatra szoruló komoly események közé sorolja a szerdai hírt, miszerint a Győr-Pér repülőtérre érkezett ukrán határőrségi könnyű katonai helikopterek nem sokkal később Kijevben landoltak.

Emlékeztetnek arra is, hogy a nemrég kiszivárgott minősített amerikai iratokban többször is szerepel, hogy Magyarország lehetővé teszi, hogy a szövetséges országok Magyarország légterén keresztül is eljuttathatják az Ukrajnának szánt katonai segélyt. Az Orbán-kormány ezt cáfolta is akkor, és kitartóan azt állítja, nem engedélyezik, hogy az Ukrajnának szánt katonai segélyt Magyarország területén keresztül szállítsák le. A Honvédelmi Minisztérium csütörtökön újfent cáfolta, hogy Ukrajnának szánt helikoptereket engedtek volna át Magyarország légterén.