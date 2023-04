P. L.;

Orbán-kormány;Ferenc pápa;Magyar Hang;

2023-04-29 15:14:00

A pápalátogatás nyilvános eseményeire sem engedte be a kormány a Magyar Hangot

Úgy tűnik, a kabinetnél a katolikus egyházfő látogatása alkalmából sem lapozták fel a Szentírást.

Hallottátok a parancsot: szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is - fogalmazott Jézus Krisztus Máté evangéliuma szerint. Nos, ami az Orbán-kormányt illeti, azzal eddig is tisztában lehettünk, hogy a kormánykritikus sajtóra lényegében ellenségként tekint, az idézett krisztusi parancsot viszont Ferenc pápa látogatása alkalmából sem sajátította el - derül ki a Media1 beszámolójából.

A szakportál felidézi, hogy a Magyar Hangot évek óta nem engedik be a kormányinfókra sem, most azonban kiderült, hogy a kormányzati káderek még a katolikus egyházfő nyilvános programjain sem hagyják végezni a munkájukat, noha a lap munkatársai már két és fél héttel a határidő előtt regisztráltak. Már a Dísz térre sem engedték be őket tegnap, de a vasárnapi Kossuth téri misét illetően is ugyanez a helyzet.

A sajtónyilvános eseményekre a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodánál kellett regisztrálni, ám amint azt a lap is megjegyzi, nekik rutinjuk van abban, hogy bár törvényi kötelezettségük beengedni a sajtó munkatársait, ezt gyakorta egyszerűen nem teszik lehetővé. Bár a propagandaminisztérium válaszlevelében még kérte a beléptetéshez szükséges adatbekérő dokumentumot, de azt már nem jelezték, hogy a lap munkatársa ettől függetlenül már ne jöjjön el a helyszínre, mert még a pápalátogatásra sem engedik majd be őket.

Miután a Magyar Hang a „pápalátogatás biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs” ülését követő április 25-i sajtótájékoztatóra sem kapott meghívót, e-mailben érdeklődtek, mi az oka annak, hogy nem vehettek részt rajta. Azt is szerették volna megtudni, hogy az összesen négy pápai rendezvényre való jelentkezésüket elfogadták-e és ha nem, akkor miért. Azonban még csak választ sem kaptak. Arról sem kaptak tájékoztatást, hogy Ferenc pápa ünnepélyes fogadására hol és mikor történik a sajtó munkatársainak beléptetése, pedig más lapokkal ezt részletesen ismertették.

A Dísz téren a lap munkatársa elcsípte Szabó Balázst, a Miniszterelnöki Kabinetiroda illetékesét, aki Kovács Zoltán államtitkárt megismételve, és a szokásos szöveget felmondva helyhiányra hivatkozott, amikor arról kérdezték, hogy lehet, hogy megint nem engedték be őket sajtónyilvános rendezvényekre. A politikus kérdésre azt is egyértelművé tette, hogy ha eddig nem kaptak visszajelzést, akkor már nem is fognak, vagyis a Magyar Hangot egyik sajtónyilvános eseményre sem engedik majd be.

A portál szerint a Magyar Hang stábján kívül Faludy György költő unokáját, Faludy Alexandert sem engedik be a nyilvános rendezvényekre, valamint Németh Dánielt, az Átlátszó és a 444 fotóriporterét sem, akit megfigyeltek az izraeli Pegasus-kémszoftverrel, miután lencsevégre kapta Szijjártó Pétert Szíjj László luxusjachtján. Utóbbit azzal az indoklással utasították el, hogy „nemzetbiztonsági kockázatot” jelentene.

A Media1 megjegyzi, hogy munkatársuk, Gulyás Balázs - aki egyébként korábban szintén a Magyar Hang újságírója volt - ezúttal viszont beléphetett a Karmelitába, de ehhez nem akármilyen manővert hajtott végre: mivel ugyanis ő Ferenc pápa Rómából érkező különgépével, a vatikáni delegáció tagjaként érkezett Magyarországra, így az akkreditációját a Vatikán intézte, ezzel megúszta az Orbán-kormány kekeckedését.