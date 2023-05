MTI-Népszava;

Orbán-kormány;Kovács Zoltán;küzdelem;hazugságok;narratívák;CPAC;

2023-05-04 16:36:00

Kovács Zoltán szerint a magyar kormány minden nap a hazugságok ellen küzd

Az Orbán-kormány államtitkára csak a saját narratívájukat félti.

Napi szintű feladat a hazugságok, torzítások elleni küzdelem – jelentette ki Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kapcsolatokért és kommunikációért felelős államtitkára csütörtökön a CPAC Hungary 2023-as budapesti konferenciáján. Az állami hírügynökség szerint a kétnapos fórum az Egyesült Államokban „a konzervatív oldal politikai rendezvénye, a republikánus tábor seregszemléje”.

A Magyarországon az Alapjogokért Központ szervezte esemény egyik angol nyelvű beszélgetése során Kovács Zoltán azt mondta, hogy „ha nem küzdenek minden nap a hazugságok ellen, akkor elveszítik a narratívát”. Errre reflektálva Jack Posobiec, a Human Events szerkesztője, egyesült államokbeli „véleményvezér” úgy vélekedett, hogy újságírók hamis információkat terjesztenek azokról, akik az igazságról beszélnek. – Olyan cselekedetekkel vádolják például Donald Trump korábbi amerikai elnököt, amilyeneket ők maguk tesznek minden nap – fűzte hozzá.

Az államtitkár, aki egyúttal népszerűsítette angol nyelvű, The Bold Truth About Hungary (A merész igazság Magyarországról) című podcastjét, a miniszterelnök legújabban használt kifejezését alkalmazva azt hangoztatta, hogy ő vendégeivel „szabadon beszélget, így küzd a progresszív vírussal szemben a maga konzervatív módján”. Kovács nyelvészeti kérdésekbe is bonyolódott, és valamiért fontosnak tartotta kifejteni, hogy „a forradalom eredeti jelentése visszatérés a gyökerekhez”.

Jack Posobiec "az elme vírusának" nevezte a fősodratú médiában terjedő műsorok tartalmát. A "betegség" veszélyezteti a valós látásmódot - vélekedett. Kijelentette: a "vírus" miatt az emberek hamis igazságokat kezdenek támogatni, felülírják a realitást.

Az amerikai véleményvezér szerint az Egyesült Államok minden tagállamában is olyan törvényre lenne szükség, mint amilyen Magyarországon akadályozza az ilyen típusú propagandát, védve a gyermekeket.

Amint arról beszámoltunk, a CPAC Hungary 2023 nyitónapján Orbán Viktor azt fejtegettem hogy szerinte az Európai Unió egy labor, ahol biológiai fegyvert fejlesztenek a nyugati világ ellen, és a legújabb brüsszeli célkitűzés az, hogy az Európai Unió tagországaitól elvegyék a saját külpolitika jogát.