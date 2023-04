Vas András;

Nagyon kínos ügyeket rejtett az Orbán-kormány a pápalátogatás mögé

Nem véletlen, hogy Ferenc pápa budapesti landolása előtt pár órával a kabinet számos magyarázkodásra ügyet időzített. Az egykori igazságügyi miniszter szerint Budaházy György kegyelme rossz üzenet a társadalom felé.

– Az időzítés nem véletlen, a pápalátogatás, mint esemény nemcsak a kormánypárti szavazótábor, hanem az egész ország figyelmét leköti. Vagyis ideális lepel a kormány számára a kevésbé népszerű, vagy esetleg várhatóan botrányt okozó döntések meghozatalára – mondta lapunknak Virág Andrea, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója.

Mint arról beszámoltunk, csütörtök késő délután, Ferenc Pápa budapesti landolása előtt pár órával, rövid, mindössze hárommondatos közleményben tudatta a Sándor-palota, hogy Novák Katalin köztársasági elnök széles körben kegyelmet gyakorolt. Többek között a szabadságvesztésük felfüggesztését rendelte el a Hunnia-perként ismertté vált ügy jogerős elítéltjeinek, így Budaházy Györgynek is „a pápalátogatás, mint különleges alkalom apropóján.”

– Bevett dolog a politikában, s nemcsak idehaza, hogy egy kormány nagy horderejű, a köztől kiemelt figyelmet kapó események mögé próbál elrejteni kínos, esetlegesen magyarázkodásra szoruló ügyeket. Ráadásul háromnapos, hosszú hétvége jön, amikor az emberek egy része amúgy is programokat csinál, s kevésbé figyel a hírekre – fogalmazott Virág Andrea. Itt érdemes megemlíteni: az elmúlt napokra időzítették például a Máv és a Volánbusz vezetőségének cseréjét és Ruszin-Szendi Romulusz honvéd vezérkari főnök leváltását is. A szakértő szerint pontosan időzített az is: bár hónapok óta követelték, éppen most mondott le a végrehajtói kar letartóztatásban lévő elnöke, Schadl György, és a kar teljes vezetése is. – Ugyanebbe a vonulatba tartozik Budaházy György és társainak államfői kegyelme is – szögezte le a Republikon Intézet stratégiai igazgatója. A többek között terrorizmus miatt elítélt Budaházy és társainak megkegyelmezésével – folytatta Virág – a szélsőjobb, a Mi Hazánk szavazói, valamint a Fidesz radikálisai felé tett gesztust a hatalom Novák Katalinon keresztül. Mint mondta, jogilag megkérdőjelezhetetlen az államfő kegyelmi döntése, morálisan viszont sokakban felmerülhet, terrorcselekmények miatt elítélteknek lehet-e kegyelmet adni.

