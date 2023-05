Juhász Dániel;

oktatás;tüntetés;Karmelita kolostor;Társaság a Szabadságjogokért (TASZ);státusztörvény;

2023-05-04 18:30:00

TASZ: egy demonstrációt pusztán a bejelentés hiánya nem tesz jogellenessé

Hegyi Szabolcs, a TASZ gyülekezési jogi szakértője szerinte a rendvédelmi erők könnygáz és tonfa használata nélkül, szimplán a testi erejükkel is meg tudták volna akadályozni, hogy a tüntetők a Karmelita kolostor fémkerítéssel körbevett épületének közelébe férkőzzenek.

Lett volna lehetőségük a rendőröknek, hogy visszafogottabban, az arányosság elvét betartva lépjenek fel szerda este a Miniszterelnökség budai vári épületénél tüntető diákokkal szemben – nyilatkozta lapunknak Hegyi Szabolcs, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) gyülekezési jogi szakértője, aki személyesen is jelen volt a demonstráción.

Szerinte a rendvédelmi erők könnygáz és tonfa használata nélkül, szimplán a testi erejükkel is meg tudták volna akadályozni, hogy a tüntetők a kormányfő irodájának helyt adó, egykori Karmelita kolostor fémkerítéssel körbevett épületének közelébe férkőzzenek; még úgy is, hogy a diákoknak sikerült rést ütniük a kordonon.

Mint megírtuk, szerda délután ismét tanár-diák tüntetés volt Budapest belvárosában a pedagógusok jogait korlátozó, úgynevezett státusztörvény tervezete ellen. A tiltakozók szabályos demonstráció keretében a Szent István tértől az Alkotmány utcába, onnan pedig a budai Clark Ádám térre vonultak. A tüntetők többsége – nagyrészt középiskolás diákok – végül a Karmelita felé vette az irányt. A tiltakozó akció ezen részét nem jelentették be előre, mégis nagy rendőri erőkkel találták szembe magukat. A Miniszterelnökség épületét rendőrsorfal védte, de kezdetben nem történt több kisebb nyomakodásnál. Ennek ellenére a rendőrség jogellenesnek nyilvánította a tüntetést, és hivatalos személy elleni erőszak elkövetését is emlegették, holott addig semmilyen erőszak nem történt.

A TASZ jogi szakértője arra is felhívta a figyelmet,

A diákok végül elkezdték lebontani a kordonfal egyik oldalsó részét, egy ponton rést is ütöttek rajta, de rögtön szembetalálták magukat a rohamrendőrökkel. Kisebb lökdösődés alakult ki, mire a rendőrök könnygázt és tonfát használva szorították vissza a tüntetőket, néhányukat a kordonfal mögé is berántottak, ahol a földre teperték és megbilincselték őket. Bár a rendőrség azt közölte, többen rugdosták és dobálták a rendőröket, Hegyi Szabolcs szerint ilyet sem a helyszínen, sem a videofelvételeken nem lehetett látni, a valódi erőszakot a rendőrök követték el, akik aránytalanul és indokolatlanul vetettek be kényszerítő eszközöket kiskorúak ellen.

A TASZ szakértője arra is rámutatott, a rendőrök nem voltak felszerelve plexipajzzsal, pedig ha azt használták volna a tüntetők visszaszorításához, feltehetőleg sem könnygázra, sem tonfára nem lett volna szükség. Hozzátette azt is, nyilvánvalóan a tüntetők sem csináltak mindent törvényesen, a kordonelemek elmozdítása, megrongálása sem jogszerű, de ez még nem meríti ki a hivatalos személy elleni erőszak fogalmát.

Azt, hogy a tüntetők nem támadtak fizikailag a rendőrökre, az is alátámasztja, hogy az este folyamán öt embert állítottak elő hivatalos személy elleni erőszak miatt, ám közülük négyet végül mégsem gyanúsítottak meg ezzel, mert a rendőrség sem tudta bizonyítani (az ötödik személyt csütörtök hallgatták ki). Voltak, akiket maszkviselési tilalom megszegésével tudtak csak meggyanúsítani, egy 17 éves diákot pedig, akit többször, közvetlen közelről lefújtak könnygázzal, tonfával is ütötték, majd a földre teperve megbilincselték, végül mindenféle gyanúsítás nélkül engedték el. A TASZ jogásza szerint az érintettek nagy valószínűséggel jogi útra viszik majd az ügyet.

Az egyik előállított személy a Momentum országgyűlési képviselője, Tompos Márton volt, akit megbilincseltek és órákon keresztül, éjjel fél kettőig tartottak fogva rongálás és hivatalos személy elleni erőszak miatt. Az ellenzéki politikus csütörtökön elmondta: valójában ki sem hallgatták, ujjlenyomatát sem rögzítették és jegyzőkönyvet sem vettek fel a fogva tartása során. A gyanúsítást elutasítja, a Momentum jogászai hivatalos panaszt tesznek az aránytalan rendőri intézkedés miatt.