bíróság;ügyészség;polgármester;ittas vezetés;káosz;Mohács;KRESZ;e-roller;roller;

2023-05-05 17:22:00

Ittas vezetés miatt emeltek vádat Mohács fideszes polgármestere ellen

Pávkovics Gábor saját településén rollerezett, és elesett, a balestben pedig kisebb sérüléseket szenvedett.

Ittas vezetés miatt emelt vádat a Baranya Vármegyei Főügyészség Pávkovics Gábor Mohács fideszes polgármestere ellen – számolt be a több hete történt esetről az ATV Híradója. Úgy tudják, a városvezető saját településén rollerezett, és elesett, a balestben pedig kisebb sérüléseket szenvedett. Arról nincs információ, hogy a roller elektromos volt-e vagy hagyományos lábbal hajtós, ami az ügy megítélése szempontjából döntő lehet. Pávkovics Gábornál az ATV szerint az alkoholszonda pozitívan jelzett, így őt a járőrök vérvételre előállították. A főügyészség pénzbüntetést és vezetéstől való eltiltást indítványozott a polgármester ellen, akinek ügyét elfogultság miatt nem Mohácson tárgyalják, hanem abban a Komlói Járásbíróság dönt majd.

A helyzet több szempontból is ellentmondásos, némi támpontot adhat, hogy néhány nappal ezelőtt ugyancsak a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleményt adott ki „Elektromos rollerrel is elkövethető az ittas járművezetés” címmel. Pécsett még tavaly szeptemberben történt egy a mohácsihoz hasonló eset, csak ott az ittas rollervezetőnek még az orra is eltörött. – Mivel a roller gépi meghajtású járműnek minősül, így a vádlott cselekménye ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének minősül – áll a közleményben.

A rollerekkel való közlekedésről a Népszava még március elején készített egy összeállítást, amelyben az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) elismerte a helyzet rendezetlenségét, azt, hogy még a jármű-kategória sem tisztázott. – Ilyen elnevezésű jármű a közlekedési szabályokat tartalmazó egyik jogszabályban sem fogalmazódik meg, így az elektromos roller névvel illetett közlekedési eszközök műszaki jellemzői nem egyértelműek – írta az ORFK, kiegészítve azzal, hogy az ilyen, úgynevezett mikromobilitási eszközök jellemzően segédmotoros kerékpárok, de egyesek akár kerékpárnak vagy motorkerékpárnak is minősülhetnek.

Cikkünk után nem sokkal a Magyar Nemzetnek Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár nyilatkozott arról. hogy már elkészült a e-rollerekre vonatkozó KRESZ-módosítás terve, amelyet átadtak a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumnak. A javaslat szerint a 25 kilométer/órás végsebességű rollerek kerékpárnak minősülnének, az ennél gyorsabbak pedig segédmotoros kerékpárnak.