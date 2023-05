P. L.;

tüntetés;Sándor-palota;anyák napja;

2023-05-07 19:55:00

Tüntetéssel ünnepelte az anyák napját a Sándor-palotánál több száz édesanya

Elsősorban az oktatás siralmas helyzete és a rendőri erőszak ellen tüntettek.

Ismét demonstrációt tartottak a Budai Várban, ezúttal Novák Katalin köztársasági elnök hivatala előtt gyűlt össze anyák napja alkalmából több száz édesanya, többek közt a Magyar Anyák néven futó akciócsoport, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, valamint a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület (MIAKÖ) szervezésében.

„Mélységesen felháborít minket, hogy a gyerekeinket gumibottal, könnygázzal és fogvatartással bünteti a hatalom, azért, mert kiállnak az oktatási rendszer szétverése, kivéreztetése ellen” - írták korábban az esemény Facebookon közzétett meghívójában. Azt hangoztatták, nem hagyhatják, hogy bántják a gyerekeinket, ezért anyák napja alkalmából a Tanítanék aktivistáival közösen várnak minden anyát, nőt és lányt, hogy együtt kifejezzék elégedetlenségüket a „fennálló rezsimmel” szemben. Céljuk, hogy kihangosítsák azoknak a nőknek a hangját, akik nem kiabálhatnak, akiket elnémítanak.

A demonstráción körülbelül félezren, de minimum több százan lehettek jelen, néhány beszéd is elhangzott. A szervezők kérésére a többség egy-egy szál virággal a kezében jelent meg a helyszínen, ezeket némi kezdeti rendőri akadályoztatás ellenére elhelyezték a Sándor-palota kapuja előtt. Néhányan azért transzparensekkel is készültek. Néhányan például úgy jellemezték magukat, hogy „nagyon csalódott ex-fideszes anyák”, de olyan is akadt, aki a milliós tandíjú magániskolákban tanuló, NER-közeli családokba született gyerekek, és egy átlagos magyar gyerek sorsát és iskolájuk heyzetét hasonlította össze.

A felszólalók egyebek között elmondták, nem jó gyermeknek lenni egy olyan országban, ahol kérdésessé válik, ki fogja őket tanítani, ahol omlanak az iskolák falai, ahol számítástechnika órát számítógép nélkül tartanak, ahol több mint 16 ezer pedagógus hiányzik a közoktatásból, s várhatóan további ezrek fognak felmondani, és ahol az anyák a kórházakban a földön fekszenek a gyerekeik mellett.

Kifejtették egyebek között azt is, hogy Magyarországon a nők mintegy 20 százaléka válik élete során nemi erőszak áldozatává, létbiztonság nincs, a törvényeket pedig olyanok hozzák, akik megszegik azokat. Az egyedülálló szülők támogatás nélkül, kiszolgáltatott helyzetben nevelik gyermekeiket, a minőségi oktatásért indult tüntetések eredménye pedig nem a jobbító szándékú együttműködés, hanem a tüntetők „elkönnygázosítása” - jelezték.

A következő megmozdulást május 19-én délután 5 órára tűzték ki.