2023-05-08 19:19:00

Szombathelyen Nemény András szocialista polgármestert támogatja 2024-ben a DK

Az ellenzéki párt árnyékkormányának gyűlésén Dobrev Klára közölte, hogy szisztematikus és szorgalmas munkára van szükség, hogy újjáépítsék mindazt, amit az Orbán-kormány tönkretett.

Köszönöm a Demokratikus Koalíciónak, hogy 2019 után 2024-es önkormányzati választásra is megkaptam a támogatásukat – jelentette be az ellenzéki párt hétfői szombathelyi rendezvényén Nemény András, a város MSZP-s polgármestere. Hozzátette, ezt komoly bizalomként értékeli, és szerinte az elmúlt három és fél évben közösen példaértékű munkát végeztek Szombathelyen, kiemelten a szociális területen. A DK egyébként az elmúlt hetekben több olyan ellenzéki polgármester támogatását is bejelentette, akik nem párttag, de ellenzéki és sikeres.

Dobrev Klára, a DK árnyékkormányának vezetője, mint egy orvos, rendhagyó prezentációval készült, hogy mint azt előre beharangozták, „felállítsa az Orbán-rendszer diagnózisát”, másképpen bemutatják az orbáni hazugságot. – Tele van a hócipőm, elegem van – fakadt ki az európai parlamenti képviselő, akinek nem csak a hazugságból, a propagandából, de a szemfényvesztésből is elege van. Ábrákkal, számokkal, diagramokkal mutatta be, miért is van Magyarország mély megélhetési válságban.

– Szankció, háború, gyíkemberek, összeesküvők okozták ezt a helyzetet? – vetette fel, majd meg is válaszolta, hogy nem, és mutatta azt is, hogy szerinte hogyan tette tönkre az országot lépésről lépésre, módszeresen egy rablóbanda, akik ma is ki akarják szipolyozni a magyarokat, de ők ellenállnak ennek, és nem engedik, hogy az ország jövőjét elvegyék. A 25 százalék fölötti inflációt, a hatalmas áremelkedést, különösen az elszállt élelmiszerárakat térképpel illusztrálta, amelyen látható volt, hogy nincs egyetlen olyan más ország sem, ahol az lenne, ami nálunk.

Dobrev szerint tehát nem a háború, nem a szankció, hanem csakis az Orbán-kormány az oka a válságnak. Kiemelte, hogy elfogyott irántuk a bizalom, nemcsak nemzetközi szinten, hanem itthon már a vállalkozók, az emberek sem bíznak a saját vezetőikben.

– Dühös vagyok és elszánt, mert egy gonosz aljas mestertervük van: minél kevesebb van nektek, annál több van nekik – szögezte le Dobrev Klára, aki azt mondta, ő a megoldást is tudja, hogy mire van szükség ahhoz, hogy nálunk is európai jólét legyen: „szisztematikus és szorgalmas munkára”, hogy mindent, amit az Orbán-kormány tönkretett, rendbe tegyék és újraépítsék ezt az országot.