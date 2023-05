nepszava.hu;

Magyarország;Ukrajna;diplomáciai viszály;földrajz;Belügyminisztérium;tankönyvek;Putyinizmus;

2023-05-09 08:13:00

Továbbra sem írta át a kormányzat a nyolcadikos földrajztankönyvnek a Kreml propagandáját visszhangzó részét

Hiába tett erre ígéretet a Belügyminisztérium még szeptemberben. A tárca nem is válaszolt az ezzel kapcsolatos újabb kérdésekre.

Továbbra sem írta át a kormányzat a nyolcadikos földrajztankönyvnek a Kreml propagandáját visszhangzó részét – tudta meg a hvg.hu az ukrán civil szervezetek képviselőitől, akiknek szeptemberben még azt ígérte a Belügyminisztérium, hogy átírja a kifogásolt részeket.

Mint arról a Népszava is beszámolt, Ukrajna és Magyarország között még diplomáciai vihart is kavart a nyolcadikos földrajztankönyvben található tananyag, amely azt a látszatot kelti, mintha Ukrajnában belháború zajlana, és ennek tudja be a Krím-félsziget 2014-es orosz megszállását is.

A könyvben az szerepel Ukrajnáról, hogy ott „a nemzetiségek eloszlása nagyon egyenlőtlen. Az oroszok által lakott országrészekben a lakosság egyötöd része kevert orosz–ukrán nyelven beszél. Ennek ellenére a két népcsoport gyakran szemben áll egymással. Ellentétük fegyveres konfliktust is kirobbantott a Krím félszigetért.”

A tényeket nélkülöző, a Kreml propagandáját visszhangzó “tananyagot” ráadásul egy olyan rajzzal illusztrálták, amelyen az látható, ahogyan az Egyesült Államok, az Európai Unió és Oroszország marakodnak Ukrajna területén, és még véletlenül sem említik, hogy Ukrajna maga próbálja megóvni függetlenségét az orosz agressziótól.

A Belügyminisztérium szeptember végén fogadta a tankönyv miatt tiltakozó ukrán civil szervezetek képviselőit, akiknek a következő ígéreteket tették:

Igaz, a találkozón nem vett részt Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár, aki az üggyel kapcsolatban korábban azt válaszolta Ukrajna budapesti nagykövetségének, hogy „nem indokolt találkozó ez ügyben”.

A portál ismét kérdéseket küldött a Belügyminisztériumhoz, hogy megtudják, mikor javítják „mihamarabb” a szöveget, illetve további részletekkel kapcsolatban érdeklődtek. A tárca azóta sem válaszolt a május 3-án elküldött kérdésekre.