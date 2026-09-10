Romániát nyugatról nem Magyarország, hanem Ausztria határolja benne.
Az angol nyelvű versenyre 52 ország 200 tanulója nevezett.
Hiába tett erre ígéretet a Belügyminisztérium még szeptemberben. A tárca nem is válaszolt az ezzel kapcsolatos újabb kérdésekre.
Egy földrajztankönyv okozott diplomáciai feszültséget, melynek egyik rajza ukrán belháborúként mutatja be az orosz megszállást.
A tankönyv szerzői valamiért teljesen megfeledkeztek Vlagyimir Putyin Oroszországának a szerepéről.
A járvány miatt online rendezték a versenyt, amelyen a középiskolások az eddigi legjobb magyar eredményt érték el.
Magasan kvalifikált értelmiségi körökben abszurdum: inkább ne szólalt volna meg, ha nem tudta, hogy a Garam és az Ipoly mentén Lévától és Ipolyságtól a folyók Dunába ömléséig őshonos magyarok élnek, mint ahogy nyugat felé is a Duna mentén 30-70 kilométeres sávban egészen Pozsonyig.
Aki eltéved bármilyen kontinens, bármelyik határán, lehetőleg ne az Egyesült Államok polgáraitól kérjen útbaigazítást.
A Magyar Földrajzi Társaság kétségbeesett kiáltványt fogalmazott meg, majd aláírásgyűjtésbe kezdett azért, hogy ne szűnjön meg a földrajzoktatás a szakgimnáziumokban. A tervezett intézkedés miatt tanárok százai kerülhetnek utcára - írja a Népszabadság.
Úgy tűnik, hogy az iszlamisták földrajztudása időnként hagy kívánnivalót maga után. Egy Franciaország ellenes tüntetésen, amelyen elsősorban a Charlie Hebdo múlt heti számában megjelent, Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrák ellen tiltakoztak, a francia helyett az olasz zászlót égették el.