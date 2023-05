nepszava.hu;

kordonbontás;Európa-nap;Karmelita kolostor;Momentum Mozgalom;

2023-05-09 08:15:00

Megint kordont bontott a Momentum a Karmelitánál

A párt képviselői és aktivistái egy nagy EU-s zászlót is kiterítettek az Európa-nap alkalmából. Köztük van a korábban előállított Tompos Márton is.

Ismét kordont bontott a Karmelita Kolostornál a Momentum Mozgalom.

Úgy fogalmaznak, "A kordonbontás rendszerbontás". - Egy európai országban nincs helye a kordonnak, május 9-én, az Európa-napon is kordont bontottunk - írta a párt Facebook-bejegyzésében, amelyhez egy képet is mellékeltek. Ezen az látható, amint a képviselők és aktivisták egy nagy EU-s zászlót tartanak maguk előtt.

A megmozdulás 7 óra után néhány perccel vette kezdetét. Tóth Endre országgyűlési képviselő elmondása szerint mintegy ötvenen vannak. Hozzátette, a rendőrök most nem léptek fel erőszakosan, ami a felvételen is látható. Néhány rendőr van jelen, sorfalat alkotnak, a Színház utcát védik, de nem nyúltak hozzá a tüntetőkhöz, sőt, azt sem akadályozták meg, hogy képviselők Hadházy Ákossal együtt kitűzzék a hétpontos jogállamisági követeléseket, amelyek a következők.

Jelen van Tompos Márton is, akit a legutóbbi kordonbontásnál előállítottak, amikor is a rendőrség könnygázzal fújta le a Karmelitánál tüntető diákokat. Ő és Bedő Dávid országgyűlési képviselő is elmondta, hogy a párt képviselői egész nap ott fognak maradni, és őrizni fogják az elbontott kordont.