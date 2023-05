Á. B.;

Fertő tó;környezetvédelmi engedély;

2023-05-11 17:23:00

Megint kiadta a kormányhivatal az engedélyt, épülhet a NER-hotel a Fertő tónál

Bő egy hónapja a bíróság megsemmisítette az előzőt.

Csak nem tudnak leállni: újra kiadták a Fertő tavi luxusberuházás engedélyét - írta Facebook-oldalán a Párbeszéd soproni önkormányzati képviselője.

A bejegyzést a 24.hu vette észre.

Jakál Adrienn jelezte, ezzel együtt megváltoztak a tervek: 20 helyett 26 apartman, négy csillagos luxusszálloda, medencék, sportkomplexum és ökocentrum lesz - természetes élővilág nem lesz. A politikus „végtelenül cinikusnak” minősítette a kormányhivatal határozatát, amelyben többek közt az olvasható, hogy „elhelyezésénél és tervezett kialakításánál fogva negatív hatásra a természeti értékek vonatkozásában sem kell számítani.” Persze hogyan is kellene attól tartani, hogy a természeti értékek sérülnek, amikor már előzetesen ledózerolták a területet, nem hagyva semmi élőt a környéken? - tette fel kérdését Jakál Adrienn.

Úgy véli, továbbra is egy „megalomán fideszes Disneylandet” akarnak építeni a Fertő tó partjára. Víz ugyan még mindig nincs, és azt sem tudni, pénz honnan lesz rá - eközben a költségvetési hiány már április végére elérte az éves cél négyötödét. Erre a valóságtól továbbra is teljesen elrugaszkodott projektre tehát továbbra sincs és nem is lesz pénz – legalábbis felelős kormány jelen körülmények között erre most nem adhat pénzt –, hiszen Lázár Jánost továbbra sem cáfolta meg senki abban, hogy 4-5 évig egy kapavágás nem lesz a területen - fejtegette. Az egész ügyben csak egy dolog vehető biztosra: a tönkretett Fertő-part továbbra is használhatatlan és élettelen marad - zárta bejegyzését Jakál Adrienn.

Az ügy közvetlen előzményeiről korábban mi is beszámoltunk. E szerint a Fertő tavi beruházás környezetvédelmi működési engedélyének visszavonására és új eljárás lefolytatására kötelezte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatalt a bíróság április elején. Ám a mostani döntéssel ismét elhárul minden jogi akadály az építkezés elől.