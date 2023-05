nepszava.hu;

2023-05-12 11:34:00

Újra kihúzná néhány ember nevét az Orbán-kormány az uniós szankciós listáról, köztük van az ukrán gyerekek deportálásához hozzájáruló tatár vezetőé is

Ukrán gyerekek deportálásáért lehet nemzetközii elfogatóparancsot kapni. Csak szólunk.

Három személy, köztük az ukrán gyerekek deportálásához hozzájáruló Rusztam Nurgalijevics Minnyihanov tatár vezető levételét kéri az uniós szankciós listáról a magyar kormány – adta hírül pénteken az erről több, független forrástól értesülő Szabad Európa.

„Hoppá, Budapest megint megtette: Magyarország a szankciók feloldását kéri három személy esetében” – a Politico már csak így fogalmazott a hírrel kapcsolatban, igaz, ők nem írtak arról, hogy kikről van szó.

Josep Borrell külügyi főbiztos javaslata értelmében a 11. szankciós csomag során 71 olyan személlyel szemben vezetne be büntetőintézkedéseket, akik aktívan támogatják az Ukrajna elleni orosz inváziót.

A Szabad Európa azonban több, egymástól független forrástól úgy értesült, hogy az Orbán-kormány az alábbi személyeket vetetné le a listáról:

A portál az esettel kapcsolatban kérdéseket küldött a külügynek, ám egyelőre nem kapott választ.

Mindéhez azt már mi fűzzük hozzá, hogy ukrán gyerekek deportálása volt az egyik ok, amiért Vlagyimir Putyin orosz elnök és Maria Lvova-Belova orosz gyermekjogi ombudsman ellen március 17-én elfogatóparancsot adott ki a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC).

Mint arról a Népszava is beszámolt, az Orbán-kormány korábban többször is követelte számos orosz személy levételét a szankciós listáról. David Pressman amerikai nagykövet emiatt meg is kérdezte, miként szolgálja Magyarország érdekeit az, hogy orosz oligarchákat akarnak megvédeni a szankcióktól.