Elon Musk távozik a Twitter vezérigazgatói posztjáról

2023-05-12 11:22:00

Ettől még persze a befolyása megmarad.

Leköszön a Twitter vezérigazgatói pozíciójáról Elon Musk - ezt maga a milliárdos jelentette be a mikroblogon.

A bejegyzésből egyben az is kiderült, hogy már meg is van az új vezérigazgató személye, de Musk azt nem árulta el, hogy kicsoda. A személyes névmás alapján csak annyit lehet tudni, hogy egy nőről van szó. A Twitter-tulajdonos azt viszont elárulta, hogy az új vezérigazgató hat hét múlva kezdi meg a munkáját.

Elon Musk azt is közölte, hogy teljesen azért nem vonul vissza a mikroblog életéből, igazgatótanácsi elnökként és műszaki igazgatóként fog tevékenykedni a továbbiakban.

Mint ismert, Musk tavaly októberben vette meg a Twittert mintegy 44 milliárd dollárért, azóta masszív kirúgási hullám söpört végig a cégen és egyéb botrányoktól sem maradt mentes a platform élete. Egyébként a Twitter felhasználói korábban Musk saját kérdésére már meg is szavazták, hogy távozzon a cég éléről.

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops.