2023-05-15 12:57:00

Gáz, menekülő nagykövet, halálos fenyegetések – Elvágta magát a lengyeleknél az Orbán-kormány, Novák Katalin is leszerepelt

Mateusz Morawiecki számonkérte Novák Katalint tavaly májusban Varsóban, és nem igen hatották meg a magyar elnök válaszai, ahogyan Andrzej Duda lengyel elnököt sem. Szijjártó Péter stábjának sikerült magára haragítania a „lengyel Simicska Lajost”, a varsói magyar nagykövet pedig állítólag annyira rosszul érzi magát, hogy haza akar jönni.

Terjedelmes beszámolót közölt hétfőn a Direkt36 a VSquare nevű visegrádi régiós tényfeltáró újságírói kezdeményezés varsói szerkesztőségével együttműködve arról, miként sikerült a Vlagyimir Putyin orosz elnök és ukrajnai háborús bűncselekményei iránt időnként igencsak elnéző magyar kormánynak magára haragítania Lengyelországot, amely történelme során szintén többször is kénytelen volt elszenvedni orosz agressziót.

A két portál magyar és lengyel kormányzati forrásokra hivatkozva számolt be számos esetről ezzel kapcsolatban, több mint 30 forrással beszéltek.

A magyar vezetés nagy reményeket fűzött Novák Katalin tavaly májusi varsói útjához. Abban bíztak, hogy Novák majd „gesztusokkal és személyes varázsával” lefegyverzi lengyel tárgyalófeleit, Mateusz Morawiecki miniszterelnököt azonban ez nem hatotta meg, jobban érdekelték őt politikai-gazdasági ügyek, ez állítólag meg is lepte a köztársasági elnököt.

Morawiecki megkérte Novákot, magyarázza el, miért függ Magyarország ilyen nagy mértékben az orosz energiahordozóktól. Novák Katalin erre az Orbán-kormány gyakori érvét adta elő, miszerint ez egy sajnálatos adottság, történelmileg így alakult, és az orosz energiahordozók kiváltása műszakilag lehetetlen. A lengyel miniszterelnök azonban tudta, hogy nagyjából milyen válaszra kell számítania, és azonnal ellenérvekkel állt elő. A találkozó előtt részletes számításokat kért be Magyarország orosz energiafüggőségéről, és arról, vajon megoldható-e az orosz energia kiváltása.

A lengyelek ellenőrizték, és vitathatónak találták a magyar kormányzat és a Mol állításait arról, hogy 2-4 évre és több száz millió dollárra lenne szükség ahhoz, hogy átállítsák az olajfinomítókat az Urals típusú orosz olajról más olajtípusokra. A lengyel miniszterelnök szakértői viszont arra jutottak, hogy ez a magyar állításokhoz képest sokkal rövidebb idő alatt megvalósítható lenne.

Morawiecki azzal is érvelt Novák előtt, hogy még akkor sem omlana össze Magyarország, ha az oroszok leállítanák a Barátság-kőolajvezetéket, mert Magyarország az Adria felől tudná pótolni a kieső olajmennyiséget. A lengyel miniszterelnök ezenkívül kioktatta tárgyalópartnerét a különféle interkonnektorokból és alternatív gázútvonalakból is, amelyek segítségével – a lengyel kormány szakértői szerint – Magyarország az orosz gázról is fokozatosan le tudna válni, ha akarna. Azt is felemlegette, hogy a magyar vezetés 2021 őszén egy hosszútávú gázszerződést írt alá az orosz Gazprommal, ami szintén nem a függetlenedés irányába mutatott.

Novák a vitának ezen a pontján állítólag megpróbált kibújni a további kérdések alól arra hivatkozva, hogy ő még új a pozíciójában, áthárította a kérdések megválaszolását Altusz Kristófra, a Köztársasági Elnöki Hivatal diplomáciai igazgatójára, de lengyel kormányzati források szerint az ő válaszai sem győzték meg Morawieckit és stábját.

Novák Katalin akkor találkozott Andrzej Duda lengyel elnökkel is, ám állítólag ez a találkozója sem sikerült valami jól.

A találkozó részleteit ismerő lengyel forrás szerint Duda világossá tette, hogy nem tetszik neki az Orbán-kormány szívélyes viszonya a Putyin-féle Kremllel, Novák azonban a politikai témák helyett inkább a katolicizmusról – amely szerinte összeköti a lengyeleket és a magyarokat – és istenhitről, a család fontosságáról és II. János Pálról beszélt. – Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy nem tud sok mindent tenni vagy mondani – fogalmazott Novákról a lengyel elnöki hivatalhoz közel álló forrás.

– Varsóban sokan azt várták, hogy majd más lesz a véleménye, de csalódtak. Novák soha semmit nem csinált a politikai életben, ami Orbán szándékának ellene ment volna” – mondta az útról a magyar ügyeket követő lengyel tisztviselő. – A köztársasági elnök szerepe az imázsépítés. Ő a jó zsaru, a jó arca az Orbán-kormánynak az EU felé és a világban – tette hozzá.

Állítólag a magyar fél is tisztában volt azzal, hogy nem sikerült jól Novák útja. – Varsóban pontosan látják, hogy Magyarországon monolit hatalom van, és ha van is egyedi hang, az azért van, mert központilag úgy lett megkoreografálva a kórus – mondta a Novák-látogatás előkészítésében magyar részről részt vevő forrás hozzátéve, hogy a lengyel kormányban és a PiS-ben tudják pontosan, hogy Novák ugyanazt képviseli, mint Orbán.

„Tartsátok távol azt a dagadt idiótát!”

Az anyagból kiderül továbbá, hogy Szijjártó Péter stábjának sikerült magára haragítania a lengyel kormánypárt, a Jog és Igazságossághoz (PiS) közeli médiamágnást, Tomasz Sakiewiczet is. A magyar nagykövetség munkatársainak a 2021-es karpaczi Nemzetközi Gazdasági Fórumon interjút kellett szervezniük Szijjártónak a PiS-közeli médiamágnás sajtója számára. Sakiewiczet a magyar külügy belső ügyeit ismerő forrás úgy jellemezte, hogy ő „a PiS és Kaczyński Simicskája”, aki még az ellenzéki időkben segített megteremteni a párt médiahátterét.

Sakiewicz a Gazeta Polska nevű újság tulajdonosa és főszerkesztője, sőt, a magyar polgári körökhöz hasonlóan Gazeta Polska-klubokat is létrehozott. Éppen ezek a klubok voltak azok, amelyek korábban különvonatokat szerveztek Budapestre, hogy híveik lengyel zászlókkal felvonulhassanak a békemeneten és a magyar nemzeti ünnepek alkalmából tartott fideszes rendezvényeken.

Amikor Sakiewicz a 2021-es fórumon meglátta Szijjártót, oda akart menni, hogy köszönjön a külgazdasági és külügyminiszternek, a magyar küldöttség tagjai azonban nem ismerték fel a médiamágnást, egyikük tagja pedig úgy próbálta távol tartani , hogy majdnem fellökte. Az eset részleteit ismerő egyik forrás szerint Szijjártó stábjának egyik tagja meg is üzente a varsói nagykövetség munkatársainak, hogy „azt a dagadt idiótát” tartsák távol a minisztertől. – Tomasz Sakiewicz nyilván nagyon felháborodott, és utána szegény Kovács Orsinak (a varsói magyar nagykövetnek) kellett rohangálnia köröket, hogy személyesen bocsánatot kérjen, kiengesztelje, és mindenféle ajándékokat küldözgetett neki – mesélte a Direkt36 forrása.

A megromlott kapcsolatokat jól jellemzi az a 2022 tavaszi eset is, amikor is egy ürülékkel teli doboz érkezett a varsói magyar nagykövetségre. Az egyik forrás szerint ezenkívül tömegével jelentek meg a gyalázkodó kommentek a varsói magyar nagykövetség Facebook-oldalán, sőt, halálos fenyegetéseket is kaptak, amelyekről a követség értesítette a biztonsági részleget, az pedig a lengyel rendőrséget.

– a forrás szerint ilyen és ehhez hasonló üzenetek érkeztek tömegével 2022 tavaszán, a fenyegetések miatt pedig diplomaták is tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen.

A portál megkeresésére a lengyel rendőrség két másik ügyben indított nyomozásról számolt be. 2022. március 30-án vörös festékkel öntötték le az Orbán-kormány oroszbarát politikája ellen tüntetők a nagykövetséget, május 25-én pedig tüntetők a nagykövetség rácsaira pedig tiltakozó molinókat (ezeken Orbán és Putyin olajjal koccintott) aggattak – itt betörés miatt indult nyomozás, ám a rendőrség mindkét ügyet hamar lezárta, és nem találta meg az elkövetőket. Egy novemberi tüntetés során egy Vlagyimir Putyin fenekéből kilógó Orbán Viktor-figura bukkant fel, amelyet a tiltakozó lengyel aktivisták megpróbáltak kirángatni onnan, míg egy korábbi alkalommal gyerekcipőket – utalva a megölt ukrán gyerekekre – raktak a varsói magyar nagykövetség elé a tüntetők.

Nemcsak a varsói nagykövetségnél, hanem a krakkói főkonzulátusnál is voltak tiltakozások, sőt, az egyik krakkói demonstráció lengyel főszervezője az egyik magyar konzul korábbi osztálytársa volt. A tiltakozás nem csak a magyar diplomáciára terjedt ki. Egyes lengyelországi utazási irodák törölték a magyarországi útjaikat, egyes lengyel cégek és üzletek pedig az orosz és belarusz termékek mellett a magyar termékekre is – például magyar borokra – bojkottot hirdettek.

A magyar–lengyel kulturális életben dolgozó egyik forrás szerint Kovács Orsolya varsói nagykövet édesapja, a tekintélyes Lengyelország-szakértő Kovács István attól tartott, hogy ki fogják fütyülni, ezért lemondta a részvételét a 2022 nyári krakkói Lengyel Irodalom Fordítóinak Kongresszusán.

A romló kapcsolatok fejezeteként megemlítik azt is, amikor a PiS vezető politikusaival jó kapcsolatot fenntartó Artur Balazs, Magyarország szczecini tiszteletbeli konzulja, egykori lengyel mezőgazdasági miniszter lemondott megbízatásáról.

„Attól tartok, hogy Orbán Viktor – azzal, hogy fenntartja a viszonyát Vlagyimir Putyinnal – a történelem legrosszabb magyar–lengyel és magyar–EU-viszonyát teremti meg” – magyarázta döntését a Válasz Online-nak.

Ezt a források szerint azzal magyarázta, hogy emberileg nehezen viseli a magyar–lengyel viszony megromlását, és hogy egyre kevésbé tudja adni az arcát az Orbán-kormány Ukrajna-politikájához. Sem Kovács, sem a Külgazdasági és Külügyminisztérium nem reagált a portál kérdéseire.

Nem tett jót a kapcsolatoknak az sem, hogy egy új nagykövetet, Sebastian Kęcieket küldtek Budapestre. Bár őt a Népszava információi szerint kifejezetten azért küldtek Budapestre, hogy javítson a lengyel–magyar kapcsolatokon, a Magyar Honvédség új parancsnoka, Böröndi Gábor kiszólása miatt konfliktus várta Budapesten.