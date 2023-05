Bocsánatkérést várnak a lengyelek az új magyar vezérkari főnök sértése után, de aligha fogják megkapni

P. L.;

2023-05-12 14:43:00

Sebastian Kęciek lengyel nagykövet Novák Katalin magyarázkodásával sem elégedett meg.

Amint arról már beszámoltunk, ismét kialakult egy kisebb diplomáciai feszültség Lengyelországgal, miután a Magyar Honvédség új vezérkari főnökének, Böröndi Gábornak olyan hibátlanul sikerült felmondania a kormányzati kommunikációs paneleket az állami médiában, hogy Sebastian Kęciek magyarországi lengyel nagykövet nyílt levélben üzent neki emiatt.

Böröndi Gábor ominózus mondatai eképpen hangzottak: „Gondoljunk bele a második világháborúba, 1939-ben a német-lengyel háború lokális háborúnak indult, és mi lett a vége? Nem fogták meg – ha fogalmazhatok így – időben békefolyamattal azt az eszkalációt, és elvezetett a második világháborúhoz.”

A történelemhamisító okfejtés miatt Sebastian Kęciek közölte: „Ezek a szavak, amelyek hazámat egy globális konfliktus eszkalációjáért és bűnrészességgel való megvádolásaként értelmezhetőek, számunkra a történelem elfogadhatatlan elferdítését jelentik, és nem szabadna elhangozniuk, különösen nem egy szoros szövetséges ország képviselője részéről.”

Az ügyben most Novák Katalin államfő is megszólalt, aki a Twitteren igyekezett árnyalni a Böröndi-féle propagandisztikus nyilatkozatot. Úgy fogalmazott: „A hadsereg főparancsnokaként és Magyarország köztársasági elnökeként jól tudom, hogy a vezérkari főnöknek rengeteg tennivalója van: szembenézni az ukrajnai háború jelentette fenyegetéssel és modernizálni a hadsereget. A történelmi vitákat és interpretációkat viszont jobb, ha meghagyjuk a történészeknek.”

