Batka Zoltán;

korrupció;per;Völner Pál;Schadl György;

2023-05-16 10:53:00

Schadl György most újra megpróbálja elmagyarázni, hogy nem bűnös, Völner Pált beidézték, de nem ment el

Ahogyan íeddig mindig, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnöke maszkban érkezett. A bíróság döntése szerint továbbra is letartóztatásban marad.

Kedd reggel a Fővárosi Törvényszéken elkezdődött a Völner-Schadl ügy tényleges bírósági tárgyalása, a bizonyítási eljárás, miután két hete a Fővárosi Törvényszéken lezárult az előkészítő eljárás, ahol, mint megírtuk egy kivételével az összes végrehajtó és a Schadl-ügy néhány mellékszereplője is elismerte a bűnösségét és elfogadta az ügyészség által megajánlott, jobbára felfüggesztett börtönbüntetést és pénzbírságot.

A bíróság döntése szerint Schadl György a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar (MBVK) volt elnöke továbbra is letartóztatásban marad.

A Völner Pál, Schadl György, R. Róbert M. Viktor és több más, főleg letöltendő börtönbüntetéssel szembe néző vádlott az előkészítő tárgyalásokon ártatlannak vallotta magát. Schadl György az előkészítő eljárástól szokatlan, maratoni, több órás védőbeszédet tartott. Ennek lényege, hogy ő csak kisebb „figyelmességeket” vitt Völner Pálnak, a végrehajtói kinevezésekért pedig nem ő, hanem hanem az MBVK irodavezetője volt a felelős, ő nem is ismerte a végrehajtókat a kinevezése előtt.

Ahogyan Völner Pál, úgy ő sem volt a felelőse ennek a területnek, hanem egy másik államtitkár, a kinevezési jogkört az igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkárságra delegálták.

Az ügyet át és átszövi a Völner-Schadl páros kapcsolódása a nagypolitikához, így kiderült, hogy Schadl letartóztatása előtt kétszer is járt Varga Judit minisztériumában, egy alkotmánybíró is szoros kapcsolatba került Schadl Györggyel, aki Legfőbb Ügyészség egyik ügyészének is intézett intézett „okosban” végrehajtói szakvizsgát, rejtélyes kapcsolat fűzte Trócsányi László előző igazságügy miniszterhez, továbbá a nagy hatalmú végrehajtó-főnök Rogán Antal kabinetfőnökének, Nagy Ádámnak is intézett ezt-azt.

A vádiratból mindezek kimaradtak végül, az ügyészség csak az alapügyre koncentrált, miszerint Schadl György Völner Pálon keresztül intéztette el a végrehajtói kinevezéseket, és az így helyzetbe hozott végrehajtók a bevételük jelentős részét, összesen 920 millió forintot le kellett, hogy adják az MBVK-elnöknek. Ebből Schadl György havi rendszeres apanázsként több mint 80 millió forint kenőpénzt kapott.

A keddi tárgyalásra, ahogy eddig Schadl György maszkban érkezett meg. Völner Pált beidézték, de nincs jelen, őt jövő hét kedden hallgatja meg a bíróság. Schadl Györgyre 10 év, Völner Pálra 8 év letöltendő börtönbüntetést kér az ügyészség.