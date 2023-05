Kipp-kopp viccel kedveskedett Orbán Viktor irodája előtt Daniel Freund

nepszava.hu;

2023-05-17 16:18:00

Az uniós pénzek felhasználását vizsgáló küldöttség német tagjának tréfája azért is üt, mert a kormánypárti vezetésű bizottságok tagjaival furcsamód nem találkozhatott.

A Twitteren viccelődött még kedd este Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő, egyben az Orbán-kormány elszánt kritikusa – vette észre a hvg.hu a politikus fiókjában a bejegyzést :

– Kipp-kopp!

– Ki az?

– Költségvetési ellenőrzés.

Freund, aki hétfőn Magyarországra látogatott az uniós pénzek felhasználását vizsgáló EP-küldöttség tagjaként, Petri Sarvamaa finn képviselőtársával együtt ezúttal Orbán Viktor parlamenti irodájának az ajtajával fotózkodott és küldött fricskát a magyar kormány felé.

A lap megjegyzi, a küldöttség a budapesti látogatásán több magyar parlamenti bizottsággal is találkozik, de a négy testület közül a három kormánypárti vezetésűnél csak a Fidesz–KDNP-s elnökkel, tagokkal – köztük ellenzékiekkel – nem. A magyarázatok zavarosak, az egyik fideszes elnök szerint ez a partnerek kérése volt, miközben a cikk szerint egy hivatalos levél ezt cáfolhatja.

Last day in Budapest.

Meeting representatives of the Orban government dealing with EU funds. We want to know: Did they do their rule-of-law-homework. Or not. pic.twitter.com/oCqACuzTLw