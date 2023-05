P. L.;

2023-05-17 17:11:00

Szlovákia magyar kormányfője szerint Magyarország a példa rá, hogy az árstopok nem működnek

Úgy tűnik, Ódor Lajos az orosz-ukrán háború kérdésében sem ért egyet az Orbán-kormánnyal. Az iránykülönbség persze nem is túl meglepő, a fideszes külügy egyébként is inkább látványosan a magyarellenes lépéseiről hírhedt Robert Fico-féle euroszkeptikus szociáldemokratákat és a szélsőjobboldalt támogatja Szlovákiában.

El kell magyarázni az embereknek, mi történik, ha Ukrajna elbukik és az orosz agresszió kiterjedtebb lesz, de ezt nem populista módon fogjuk tenni – jelentette ki Ódor Lajos, Szlovákia magyar miniszterelnöke a Rádio Expresnek adott interjújában, amit a Napunk szemlézett.

A politikus az interjúban elmondta, sokkolta Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök ajánlata, amikor felkérte a kormányfői pozícióra, elmondása szerint azt gondolta, hogy az inflációról akar vele beszélni. Az is meglepte, hogy kormánya tagjait nem volt nehéz meggyőzni a feladat elvállalásáról, ugyanis mindegyikük felelősséget érzett ennek kapcsán.

A tervek szerint két hét alatt összerakják a kormányprogram vázát, ezt utána megtárgyalják azokkal a politikai erőkkel, amelyek hajlandóak a konstruktív, tárgyilagos vitára. Ígéretes kezdetnek tartja, hogy több párt is jelezte támogatását, vagy legalábbis nem zárták ki a kormánya támogatását. A bizalom megszavazása esetén a kormány elkészíthetne egy hosszabb távú költségvetési tervet a hiány csökkentésére. Ha a pártok Szlovákia érdekét nézik, akkor ezt a lehetőséget kell támogatniuk, és ez megkönnyítené a következő kormány munkáját is – jelentette ki Ódor Lajos.

A miniszterelnök szerint a költségvetés hiányát mindenképpen csökkenteni kell, így szükség lesz spórolásra, de ezt reményei szerint nem csak kiadáscsökkentéssel vagy adóemeléssel, hanem rendszerszintű reformokkal is el lehet érni hosszú távon.

Ódor Lajos az év végére egyszámjegyű inflációt ígért, azonban az élelmiszerinfláció továbbra is gondot jelent. Azzal kapcsolatban viszont, hogy ez ellen miként terveznek küzdeni, kijelentette:

A korábbi tapasztalatok alapján azonban az áfacsökkentésnek sem lenne érdemi hatása szerinte. Az orosz-ukrán háborúról szólva elmondta azt is, hogy a költségvetés egészéhez képest nem szélsőségesen magas az Ukrajnának nyújtott segítség.

Mint ismert, az Orbán-kormány látványosan igyekszik beavatkozni a szlovák belpolitikai folyamatokba, ám nem a magyar nemzetiségű kormányfő vezette szakértői kabinet oldalán, hanem éppen ellenkezőleg: Szijjártó Péternek már a V4 külügyminisztereinek egyeztetésén is sikerült ellentétbe kerülnie Rastislav Káčer akkori szlovák külügyminiszterrel, amiért Robert Ficóval bájcsevegett látogatása alkalmával, emellett a nyíltan magyarellenes, szélsőjobboldali Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnökével, Andrej Dankóval is szívélyes találkozót folytatott. Szijjártó akkor egyebek között azt mondta, Robert Fico „kiérdemli a magyar emberek tiszteletét”, mert szerinte a volt kormányfő „jelentősen hozzájárult” Magyarország és Szlovákia kapcsolatának javításához. Már csak az a kérdés, hogy mivel, ismerve, hogy a Fico-kormány regnálása alatt fogadták el a diszkriminatív szlovák nyelvtörvényt 2009-ben, emellett a kettős állampolgárság 2010. évi betiltása és Malina Hedvig hírhedt meghurcolása is ehhez az időszakhoz köthető.

Robert Fico kommunikációja az Orbán-kormány mintájára látványosan átvette – az ott sokkal inkább magyarellenes felhanggal bíró – sorosozást is, ennek megfelelően Ódor Lajost is Soros György emberének titulálta. A volt szlovák kormányfő azt is kijelentette, hogy Zuzana Čaputová amerikai érdekeknek megfelelően rakta össze a szakértői kormányt. Ódor Lajos többek között erre reagálva az interjúban úgy fogalmazott, a tárgyilagos bírálatokra tárgyilagosan fognak reagálni, a személyes támadásokat azonban ignorálni fogja.