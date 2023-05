P. L.;

Egyesült Államok;autós üldözés;Harry herceg;brit királyi család;Meghan Markle;

2023-05-17 17:30:00

Kis híján végzetes karambolba torkollott, hogy paparazzók vették üldözőbe Harry herceget és Meghant

A hercegi pár egy díjátadón vett részt New Yorkban, ezt követően szálltak rájuk.

Csaknem végzetes autósüldözésbe keveredett Harry herceg, Meghan hercegné és édesanyja, miután paparazzók vették üldözőbe a hercegi párt – közölte a sussexi herceg szóvivője.

Az eset – írja a BBC – azt követően történt, hogy Harry és Meghan kedd este részt vett egy díjátadó ünnepségen a New York-i Ziegfeld Theaterben. Ezen, a Women of Vision Awards gáláján a hercegnét tüntették ki. A Page Six úgy tudja, Harry, Meghan és a hervegné édesanyja, Doria Ragland este tíz óra körül hagyta el a díjátadót, egy SUV-be ültek be, ekkor, a 6tth Avenue-n vette üldözőbe őket körülbelül tucatnyi paparozzo. A Page Six egyik forrása szerint egy paparazzo, egy operatőr ütközött egy kocsival, egy másik majdnem elütött egy rendőrt. Harry herceg a mobiltelefonjával rögzítette is a történteket.

Mindez állítólag néhány órával azt követően történt, hogy a herceggel közölték, nem kérhetik fel védelmükre az Egyesült Királyság rendőreit. Amióta felhagytak szerepvállalásukkal a brit királyi családban, testőreik nincsenek.

Ez volt Harry első nyilvános szereplése az apja, III. Károly brit király megkoronázása óta. A közlemény szerint az üldözés több mint két órán keresztül tartott. A szóvivő leszögezte, hogy bár közszereplőnek lenni érthető módon együtt jár a közérdeklődéssel, ennek nem lehet ez az ára. Az így készült képek terjesztése egy erősen tolakodó gyakorlatot bátorít és minden érintett számára veszélyes – hangsúlyozta.

A New York-i rendőrség egyelőre nem erősítette meg a történteket. Az incidens kísértetiesen hasonlít Harry és Vilmos herceg édesanyja, Diána walesi hercegné 1997. augusztus 31-én bekövetkezett halálesetére, amikor is Párizsban paparazzók vették üldözőbe őket. A balesetben az akkor már elvált hercegné mellett párja, az egyiptomi Dodi al-Fajed és gépkocsijuk vezetője is életét vesztette. A paparazzók közül akkor senkit nem vontak felelősségre, a hivatalos vizsgálat pedig a sofőr alkoholos befolyásoltságát és az ebből eredő felelősségét állapította meg, egyes összeesküvés-elméletek viszont azt állítják, hogy a brit titkosszolgálat szervezte meg a halálos balesetet.