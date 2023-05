Muhari Judit;

petíció;ápolási díj;otthonápolás;

2023-05-18 06:15:00

A lelőtt jeladós farkas miatt pár nap alatt összegyűlt 40 ezer aláírás, de a családtagjaikat otthon ápolókkal szemben közömbös a társadalom

Egyelőre nincs meg a tervezett számú aláírás az Orbán Viktor kormányfőnek, Pintér Sándor belügyminiszternek és Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak címzett „Tisztességes megélhetést az ápolóknak” elnevezésű petícióhoz. A szervezők 50 ezer támogatóra számítottak, de március óta csak 11 200-an írták alá a kezdeményezést.

Juhász Edit, az akció egyik elindítója lapunknak azt mondta, körülbelül 30 ezren gondozzák otthon családtagjukat, akik ezért a munkáért a beteg állapotától függően bruttó 45665-, 68500-, vagy 82200 forintot kapnak. Azt szeretnék elérni, hogy legalább a bruttó 232 ezer forintos minimálbérrel megegyező összeget, nyugdíj mellett is járó díjazást kapjanak, illetve jogviszonyukat szolgálati idő helyett munkaviszonnyá alakítsa át a kormány. Úgy fogalmazott: már maguk az otthon ápolók sem hajlandóak ezért lépéseket tenni, fásultak, azt érzik, egyetlen erőfeszítésük hatására sem történik semmi. Fáradtak is, hiszen pihenőnap és segítség nélkül pelenkáznak, öltöztetnek, etetnek. Szabadságról, kikapcsolódásról még csak nem is álmodhatnak.

Pedig a helyzet megoldása sürgető, mert a családtagjaikat otthon ápolók száma hamarosan jelentősen bővülhet. Ahogy lapunkban is megírtuk, azok a betegek, akiket eddig a kórházak ápolási osztályain láttak el, júliustól az egészségügytől a szociális szektorhoz kerülnek. Ha a beteg nem járul hozzá az áthelyezéshez, és a kórházi kezelése sem indokolt, akkor haza is küldhetik. Akik viszont elfogadják az áthelyezést, azoknak az ottani ellátásáért már fizetniük kell. Ha tudnak. Ha nem, és a hozzátartozónak sincs erre pénze, akkor őket is hazaküldik.

Juhász Edit elmondta, jó ha mindenki tisztában van azzal, hogy még ez a kevés pénz sem jár minden esetben az otthon gondozásért. Az ápolási díjat csak az egyenesági hozzátartozó – szülő, nagyszülő, gyerek, férj, feleség, testvér – után fizeti az állam. Az, aki például a meghalt testvére beteg gyerekét, esetleg az állandó felügyeletre szoruló élettársát gondozza, nem kap egy forintot sem. Sőt, a rokkantnyugdíjas ápoló is megalázó helyzetbe kerül – magyarázta Juhász Edit. Ő ugyanis nem kaphatja meg mindkét teljes ellátását. Ha az ápolási díja magasabb, mint a rokkantnyugdíja, akkor a gondozásért csak a két összeg közötti különbözet jár neki. Ez történt azzal a 45 éves rokkantnyugdíjassal, akinek a januári nyugdíjemelés után 15 százalékkal magasabb, 66 ezer forint lett a rokkantellátása. A nyaktól lefelé teljesen mozgásképtelen édesanyja otthoni ápolásért ennél 14 ezer forinttal kapott többet. A nyugdíjemelés után már csak ezt a különbözetet, vagyis napi 486 forintot utaltak neki a gondozásért. Azért a múlt idő – mondta –, mert az édesanya két hete meghalt.

– Az áprilisban lelőtt jeladós farkas miatt pár nap alatt 40 ezer aláírás gyűlt össze, de velük szemben teljesen közömbös a társadalom. Pedig-bárki egyik pillanatról a másikra hasonló helyzetbe kerülhet – jegyezte meg keserűen Juhász Edit. Mint mondta, az ő férje négy évvel ezelőtt még a saját cégét vezette, ma pedig nem lehet egyedül hagyni a súlyos demencia miatt. Az ajtókat zárni kell, mert gondol egyet, elindul, de nem talál haza. Így Edit sem dolgozhat, az ápolásért most nettó 41 ezer forintot kap, férje rokkantnyugdíja 184 ezer forint, vagyis ketten 225 ezer forintból élnek.

Az is bántja – mondta –, hogy a politikusoktól is csak ígéretet kaptak, érdemben csak az LMP állt melléjük.

Kanász-Nagy Máté, az LMP frakcióvezető-helyettese lapunknak elmondta: két hete a parlament szakbizottságában ismét javasolta, hogy a kormány ismerje el munkaként a családtagjaikat otthon ápolók tevékenységét, és fizessen nekik a minimálbérnek megfelelő összeget, akkor is, ha nem gyermeküket, hanem más hozzátartozójukat gondozzák. Mint mondta, megtalálta azt a 2004-es fideszes javaslatot, amiben szóról szóra ezt kérte az akkor még ellenzékben lévő párt. Most viszont azzal intézték el a kormánypárti képviselők a kérdést, hogy ez valóban egy megoldásra váró probléma, és majd egyszer, valamikor szó lesz róla. De elutasították azt az LMP-s kezdeményezést is – mondta –, hogy a tisztelet jeleként április 23. legyen az otthonápolók napja. Kossuth Zsuzsanna 1849-ben ezen a napon fogalmazta meg felhívását a magyar nőkhöz, kérve a szabadságharc sebesültjeinek ápolását. Megjegyezte: erre az volt a kormánypárt válasza, hogy létezik ápolók napja, az tökéletesen megfelel az otthon ápolóknak is. Kanász-Nagy Máté kijelentette: a jövőben újra benyújtja a parlament elé az otthonápolás emeléséről szóló indítványt.