2023-05-18 14:15:00

Nem sikerült jól a visszatérés, lassan állt helyre a rend azokban a Sopron környéki iskolákban, ahol a télen futballöltözőbe, tornaterembe kényszerültek a diákok

Noha hetekkel ezelőtt visszaköltözhetett régi iskolájába azoknak a kisdiákoknak a többsége, akiknek novemberben kellett ideiglenes helyet keresni a rezsiválság miatt, mára sem nyugodtak meg teljesen a kedélyek az érintett Sopron környéki településeken.

Van, ahol még mindig az átmeneti helyen tanulnak a gyerekek, s többen ma is tartanak attól: az egész hercehurca hátterében az áll, hogy a tankerület intézményeket zárna be.

Mint emlékezetes, a múlt év végén a rezsiválság hatásai miatt a Soproni Tankerületi Központ úgy döntött, átmenetileg, télre bezár több olyan iskolát, amely csak alsó tagozattal rendelkezik, a gyerekeket pedig a térség nagyobb intézményeibe irányítják át. Hivatalosan annyit ismertek el: „A tankerületi központok folyamatosan vizsgálják az alacsony létszámú, nem gazdaságosan működtethető oktatási helyszíneket.” Arról már a Népszava számolt be elsőként, hogy több településen a szülők nem akarták máshová vinni gyermeküket, nem kértek az ingázásból, ezért az saját önkormányzatukkal összefogva úgy döntöttek: az állam helyett maguk találnak megoldást. Így tettek Babóton, Osliban, Agyagosszergényben és Veszkényben is.

Babóton a falu pénzéből vett és üzembe helyezett kazánnal tették fűthetővé a tornatermet, ahol a szülők társadalmi munkában alakítottak ki gipszfalakkal tantermeket. Osliban a művelődési otthonba menekítették a diákokat. Agyagosszergényben a tanulókat a megyei harmadosztályban szereplő helyi labdarúgócsapat öltözőjébe költöztették. Veszkényben az iskola udvarán álló épületbe – a helyi férfi dalkör és sramlizenekar otthonába – költöztették a diákokat, mert ott volt vegyestüzelésű kályha.

Agyagosszergényben a diákok már visszaköltöztek az iskolába, aminek nagyon örültek a gyerekek és a szülők is, mert többek beszámolója szerint sokszor nem volt elég meleg a focicsapat öltözőjéből kialakított tantermekben.

– idézte fel egy apuka, aki örül, hogy maguk mögött tudták végre ezt a telet. Azt, hogy a jövő télen mi lesz, még nem tudni, csak annyi biztos: ha újra bezárnák a tagiskolát gazdasági okok miatt, és szeretnének nagyobb teljesítményű kazánt, akkor az öltözőbe vissza lehetne költözni. Az ugyanis üresen áll. Mert időközben szétszéledt a helyi csapat, a klub pedig visszalépett a bajnokságtól. Pálya még van, de az azt körülvevő fákat kivágták tüzelőnek.

Veszkényben a gyerekek körülbelül egy hónapja tértek vissza az iskolába, a Hanság déli peremén fekvő mintegy 900 lakosú Osliban pedig még hamarabb. Az ott élők többsége ugyanis minden követ megmozgatott még a télen, hogy megmaradjon a helyi oktatás. A szülői munkaközösség az önkormányzattal összefogva hallatlan gyorsasággal korszerűsítette az iskola fűtési rendszerét. Azóta a gáz helyett fával fűtenek, és a tanulók csak rövid ideig, alig több mint egy hónapig voltak a művelődési ház egyik termében, ahol paravánnal választották el egymástól az alsós osztályokat. Ezzel együtt akadnak aggodalmak.

– Már beszédtéma a faluban, hogy az alsó tagozat fennmaradása is veszélybe került, és talán már szeptembertől a kapuvári iskolába kell járniuk a gyerekeknek – mondta Osliban egy jól értesültnek tűnő asszony, és úgy folytatta: – A vártnál kevesebb kisiskolás maradt a helyi iskolában, mert a községbe újonnan beköltözők közül sokan inkább városi intézménybe íratták a gyereküket.

Babóton szintén féltik az iskolát. Különösen azért, mert a diákok még ma is a tornateremben tanulnak. Annak ellenére is, hogy korábban azt tervezték, november 7-től csak április 15-ig, vagyis a fűtési szezon végéig lesznek a tornateremben a gyerekek, utána visszamehetnek az iskolába. Megkérdeztük a település polgármesterét, Molnár Jánost, hogy miért késik Babóton a diákok visszaköltöztetése. A faluvezető fél éve még válaszolt kérdéseinkre, most csak annyit közölt: „Maradjunk annyiban, hogy nem nyilatkozom”.

Megkerestük az ügyben a Soproni Tankerületi Központot, amely állította, nem készülnek iskolabezárásra sem Osliban, sem másutt. Babóton pedig – tették hozzá – azért maradtak a tornateremben a diákok, mert a közeljövőben megkezdődik a település iskolájának felújítása. „A rekonstrukció a Magyar Falu Program részeként valósul meg. A felújítás ideje alatt, a jelenleg is oktatás-nevelésre használt épületben folyik tovább a pedagógiai munka, a felújítás befejezését követően veszik újra birtokba a tanulók az iskolát.” – írta a tankerület. Vagyis a jelek szerint a helyiek kiállása nem volt eredménytelen: míg az állam novemberben még átmenetileg bezárta volna, most már inkább felújítja az iskolát.