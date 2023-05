nepszava.hu;

Hat év után véget ér a 3-as metró felújítása, átalakul a felszíni forgalom, új kerékpársávok jönnek

A budapesti városvezetés nagy fába vágta a fejszéjét, és dugómentes belvárost ígér.

Május 22-én hétfőn befejeződik az M3-as metró felújítása, hétfő délutántól minden állomáson újra megállnak a metró szerelvényei – közölte a Népszavával csaknem hat év metrópótlós időszak után a Főpolgármesteri Hivatal és a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). Az örömhírt Karácsony Gergely főpolgármester is megosztotta a Facebook-oldalán, megerősítve a korábban általa már vázolt terveket, amelyek szerint a metrópótló buszok számára a Váci út és az Üllői út mentén kialakított buszsávokat kerékpársávokká alakítják.

– A mostanra feleslegessé váló buszsávok átalakításával egyszerre cél, hogy ne növekedjen a belváros forgalmi terhelése, hogy biztonságosan lehessen kerékpározni az Üllői és a Váci út mentén és hogy csökkenjen a torlódás mértéke a belvárosban – jelölte meg a célt Budapest vezetője. Hozzátette, a Bajcsy-Zsilinszky úton és a Kiskörúton kisebb módosításokkal visszaáll a metrópótlás előtti forgalmi rend: a korábbi kétszer két autóssáv helyreállítását jelenti, valamint egy ígéretet is: „A közlekedési szakemberek olyan csomóponti kialakításokat és lámpaprogramokat terveztek, amelyek egyszerre célozzák a belvárosi területek dugómentes, de az elmúlt évek forgalmának megfelelő közlekedését.”

A hivatalos közlemény szerint az Üllői úton a Kálvin tér és a Népliget között, a Váci úton pedig a Nyugati tér és a Gogol utca között lesznek kerékpársávok, amelyek biztonságát – ahol lehetséges – hajlékony műanyag elválasztó elemekkel biztosítják majd, ami – mint írják – Budapesten eddig nem látott fejlesztés lesz a kerékpározók biztonsága érdekében. Kerékpáros átvezetést alakítanak ki a Nyugati téren a felüljáró vonalával párhuzamosan a Nagykörúton keresztül, a csomópontban három új zebra is épül. Új kerékpáros átvezetés épül a Népligetnél is a Könyves Kálmán körúton keresztül, valamint a Deák Ferenc tér irányába biztonságosabbá válik a biciklizés az Astoria csomópontban is, ahol szintén épül új zebra is. A munkálatokat a nyári hónapokra időzítik, a gyalogátkelőket várhatóan az év második felében adhatják át.