P. L.;

Matolcsy György;közpénz;Magyar Nemzeti Bank;Matolcsy Ádám;Száraz István;

2023-05-19 17:20:00

Most bő 700 milliós megbízást nyert el Matolcsy Ádám barátja a Matolcsy György vezette jegybank cégétől

A munka és keretösszege másfél évre szól, ennek 70 százalékára vállalt lehívást a megbízó, de akár a teljes keretet is kimerítheti.

Nettó 702 millió forint értékű megbízást nyert el a jegybanki tulajdonban lévő MNB-EduLab Kft.-től a Dry Digital Kft.-n keresztül Száraz István cége, a Frank Digital Kft., "komplex kommunikációs feladatok ellátására" - írja az rtl.hu.

A munka és keretösszege másfél évre szól, ennek 70 százalékára vállalt lehívást a megbízó, de akár a teljes keretet is kimerítheti. A lap felidézi, hogy az EduLabot azért hozta létre a Magyar Nemzeti Bank, hogy digitális tananyagokat fejlesszenek és biztosítsanak a gazdasági témák iránt érdeklődők számára.

Száraz István neve már sokaknak ismerős lehet, ugyanis Matolcsy Ádám baráti körének oszlopos tagja. Januárban például megírtuk, hogy Száraz István cége, a Frank Digital Kft. ismét befutó lett az MNB kommunikációs feladatokra kiirt, 3,3 milliárdos keretösszegű tenderén, majd nem sokkal később kiderült, hogy nettó 119,7 millió forintért végezheti el a Matolcsy-közeliként számon tartott Neumann János Egyetem kommunikációs teendőit is. Mindemellett a vagyonok elrejtésében is jeleskedik, igaz, e téren csak félsikerrel, ugyanis még ugyanebben a hónapban feltárta a Direkt36, hogy Száraz István birtokolja a Felis és az UNCIA magántőkealapok 100 százalékát. Sőt, a neve felsejlett a manhattani Crown Building legfényűzőbb, 348 négyzetméteres luxusapartmanjának 14 milliárd forintnyi dollárért történő megvásárlásának történetében is.

A Matolcsy-közeli kommunikációs zsonglőr természetesen médiaügyekben is érintett volt: ő alapította például a vs.hu-t, amely azért esett szét, mert kiderült, hogy több mint félmilliárd forintot kapott a Magyar Nemzeti Bank alapítványaitól cikkek és videók készítésére. 2017-ben továbbá Matolcsy Ádám Száraz Istvántól vette meg a New Wawe Media Groupot, illetve ezzel együtt az Origót, amely mára a KESMA részeként a kormánypárti sajtó egyik legalantasabb propagandaszócsöve lett.