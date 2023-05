Harsányi György;

Kína;kiképzés;Japán;kereskedelem;csúcsértekezlet;vadászgép;szankciók;F-16;G7-csoport;orosz-ukrán háború;

2023-05-19 20:42:00

Bővülnek a Moszkva elleni szankciók

A G7 csoport tagjai japáni csúcstalálkozójukon újabb, Oroszországot sújtó büntető intézkedéseket határoztak el. Biden elnök támogatásáról biztosította Ukrajna törekvését, hogy amerikai F-16-os vadászgépekre tegyen szert.

A világ legerősebb demokráciáinak vezetői találkozójuk első napjának nagy részét annak szentelték, hogy új módszereket találjanak Oroszország megbüntetésére 15 hónapja tartó ukrajnai inváziója miatt. Elhatározták, hogy célba veszik Moszkva évi 4-5 milliárd dolláros gyémántexportját, a nyomon követés high-tech módszereit is bevetve. Az amerikai kormányzat egy magas rangú tisztviselője bejelentette, hogy további 70, az orosz hadigépezethez köthető oroszországi és "más országbeli" szervezet kerül fel az Egyesült Államok feketelistájára. "És több mint 300 új szankciót fogunk bevezetni személyek, szervezetek, hajók és repülőgépek ellen" – mondta.

Nagy-Britannia bejelentette saját "orosz gyémánttilalmát", és közölte, hogy az orosz alumínium, a réz és a nikkel behozatalát is korlátozni fogja. "Ahogy a mai szankciók bejelentése is mutatja, a G7-ek továbbra is egységesen lépnek fel az Oroszországból érkező fenyegetéssel szemben, és rendíthetetlenül támogatják Ukrajnát" - mondta Rishi Sunak miniszterelnök.

Joe Biden amerikai elnök közölte a G7-ek vezetőivel, hogy Washington támogatni fogja a szövetségesekkel közös erőfeszítést ukrán pilóták F-16-os vadászgépekre való kiképzésére - jelentette a CNN, egy magas rangú amerikai tisztségviselőre hivatkozva. Kiképzésükre Európában kerül sor az elkövetkező hónapokban, s új fejlemény, hogy ebben amerikai pilóták is részt vesznek majd. "… az erőfeszítésben részt vevő országok koalíciója fogja eldönteni, hogy mikor biztosítunk ténylegesen repülőgépeket, hányat biztosítunk, és ki biztosítja őket." Az illetékes hozzátette, "az ukrán légierő fejlesztéséről szóló megbeszélések az Ukrajna önvédelme iránti hosszú távú elkötelezettségünket tükrözik ".

Zelenszkij ukrán elnök, aki a hétvégén maga is csatlakozik a hiroshimai csúcshoz, üzenetben mondott köszönetet az Egyesült Államok „történelmi döntésért”.

A G7-ek csoportja felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel a fekete-tengeri gabonaszállítások elleni tiltakozásával. Közös nyilatkozatukban a résztvevők azt írták: "Továbbra is támogatni fogjuk az ukrán mezőgazdasági termékek exportját, többek között az EU-Ukrajna szolidaritási sávokon keresztül. E tekintetben támogatjuk a fekete-tengeri gabonakezdeményezés (BSGI) kiterjesztését és kiterjesztését, s felszólítjuk Oroszországot, hogy hagyjon fel a globális élelmiszer-ellátás veszélyeztetésével, és tegye lehetővé, hogy a BSGI a lehető legnagyobb mértékben működhessen.

Beszámolók szerint Ukrajna mellett Kína fogja uralni a háromnapos találkozó napirendjét. Ez ügyben a hangsúly a kulcsfontosságú ellátási láncok Kínától való diverzifikálására és a "gazdasági kényszerrel" szembeni fellépésre helyeződik. Az európai országok azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy ez nem jelenti a Kínával, a világ egyik legnagyobb piacával való kapcsolatok megszakítását. "Egyetlen ország" sem törekszik a "szétválasztásra" - mondta Olaf Scholz német kancellár Hirosimában újságíróknak. "A globális ellátási, kereskedelmi és befektetési kapcsolatokat azonban úgy akarjuk megszervezni, hogy a kockázatokat ne növelje az egyes országoktól való függés" - mondta.